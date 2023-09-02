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По коммунальному мосту в Бийске открыли двустороннее движение

ГОРНЯК2201 mins

Но пока только для автомобилей

Фото: телеграм-канал Виктора Щигрева / t.me/shchigrev_bsk

В Бийске запустили двустороннее движение по коммунальному мосту для автотранспорта, сообщил в телеграм-канале мэр Виктор Щигрев.

Движение трамваев же будет ограничено до завершения всех работ, уточнил градоначальник.

“Электротранспорт в заречную часть города будет ходить с 06:00 до 09:00 и вечером с 16:00. В дальнейшем график работы трамваев будет корректироваться с учётом выполнения ремонтных работ”, – написал он.

Напомним, мост должны были починить к 1 сентября, но не успели из-за продолжительных ливней.

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