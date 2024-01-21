Жителей просят сохранять спокойствие и не снимать работу ПВО

Днем 21 января по Крыму ударили ракетами.

В 13:03 (по Москве) губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге. Минобороны отчиталось о том, что сбило над Черным морем две украинские авиационные ракеты.

— Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры, — объяснил Развожаев.

Вскоре воздушной тревоге дали отбой. Однако средства ПВО сработали снова и сбили над морем еще одну авиаракету. Была объявлена повторная тревога, по Крымскому мосту перекрыли движение. В Севастополе приостановили работу морского и наземного общественного транспорта.

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22.01.2024