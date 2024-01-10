По мотивам сериала “Слово пацана” выпустят игру “Симулятор чушпана”

В игровом сервисе Steam появились первые кадры игры “Симулятор чушпана”, дата выхода которой запланирована на январь 2024 года

Недавно вышедший и прогремевший на всю страну сериал “Слово пацана. Кровь на асфальте”, который хотели даже запретить, заинтересовал не только зрителей, правоохранителей, но и разработчиков компьютерных игр.

В игровом сервисе Steam разработчики уже представили игру “Симулятор чушпана”, дата выхода которой запланирована на январь 2024 года, а также показали ее первые кадры.

“Тебе предстоит пройти путь от чушпана до ПАЦАНА, начать путь человеком без ничего, собирая мусор и сдавая бутылки, у тебя появится возможность перейти на новый социальный уровень. Участвуя в уличных драках, заслужи авторитет, пришейся к группировке и живи настоящей жизнью пацана”, – описывают игру разработчики.

Поклонники сериала могут понять, что их ждет в симуляторе, так как кое-какая информация уже известна: примерные локации, некоторые персонажи и сюжет. Релиз игры назначен, однако официального трейлера так и не появилось. Выйдет игра или нет, сможет она набрать такую же популярность, как и сериал “Слово пацана”, – покажет время, а точнее – январь 2024 года.

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Взято отсюда