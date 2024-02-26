В День защитника Отечества партийцы приготовили праздничную программу. Активности в ней предусмотрели как для взрослых, так и для детей

23 февраля партия “Новые люди” в Барнауле провела яркий праздник, на котором сильная половина краевой столицы принимала поздравления.

Отпраздновать с партийцами во дворе жилого дома на улице Шукшина собрались более 120 барнаульцев. Поздравительной речью открыла праздничную программу депутат Барнаульской Думы, директор Академии спорта “Алтай” Анна Галицкая.

“Сегодня мы говорим спасибо всем, кто защищает нашу Родину. Пусть каждый из вас будет защищен любовью близких, поддержкой друзей и теплом родных. Но сегодня мы благодарим не только мужчин. Спасибо вам, матери, жены, сестры! Ваши терпение и поддержка помогают сыновьям, мужьям и братьям быть настоящими защитниками и героями. Спасибо вам за вашу нежность, заботу и любовь”, — обратилась к гостям депутат.

“Новые люди” приготовили для гостей праздника насыщенную программу: взрослые и дети демонстрировали свои способности балансировать и стрелять из рогатки, участвовали в викторине и чеканили сувенирные монеты.

Проведение праздников уже стало для “Новых людей” доброй традицией. Важно, что на каждом организованном партийцами мероприятии работает информационная зона, где все желающие могут поделиться инициативами и задать вопросы о работе партии, а присутствие депутатов на мероприятиях позволяет “Новым людям” слышать инициативы из первых уст. Ведь, как считают партийцы, людям важно, чтобы власть считалась с ними, а не говорила свысока.

Партия “Новые люди” выразила благодарность всем, кто принял участие в организации и проведении праздника.

Взято отсюда