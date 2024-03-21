По ошибке начислили большую пенсию: важное заявление от Соцфонда для пенсионеров по всей стране

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20 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В Социальном фонде России подняли тревогу о мошеннической схеме, нацеленной на пожилых граждан. Аферисты, выдающие себя за представителей Пенсионного фонда, используют манипуляции с начислениями пенсий как ловушку для своих жертв. Как пишет UssurMedia.

Одним из вариантов схемы обмана является звонок с уведомлением о том, что пенсионеру начислена пенсия в большем размере, чем полагается. Собеседник, притворяющийся сотрудником ПФР, пугает серьезными словами, угрожая последствиями за “необоснованное обогащение” или “растрату бюджетных средств”, и требует вернуть “лишние” деньги.

Для осуществления мошенничества аферисты просят пенсионера сообщить данные своей банковской карты для “сверки”. Затем, получив доступ к этим данным, они крадут деньги с карты жертвы.

Фото: ostrovrusa.ru

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Автор: vizitka01

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Горняк22