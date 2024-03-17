По-разному, но интересно и с пользой провели судебные приставы «Семейный день»

Традиционно его главными участниками считаются дети, для которых взрослые с большим вниманием готовят развлечения и вкусные подарки. Все для того, чтобы самые любимые и родные члены семьи росли счастливыми.

В структурных подразделениях Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю в этот день собрались семьями, чтобы не только полюбоваться природой, но и активно провести время.

Воспитание подрастающих поколений – непрерывный процесс, в котором родителям порой бывает непросто найти время для общения друг с другом. А ведь от этого в немалой степени зависит «погода в доме».

Пусть в суете будней нечасто удается оторваться от повседневных дел и забот, но, безусловно, такие дни имеют особую ценность. Пожелаем их побольше всем сотрудникам службы.

Пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю

Взято отсюда.

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