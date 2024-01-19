По собственному желанию: кто из бийчан готов окунуться в крещенскую иордань

В народе говорят: “Чем холоднее на улице, тем лучше купаться в проруби”

19 января по всей стране празднуют Крещение Господне. Однако традиционно люди начинают окунаться в иордань уже ночью 18 января.

Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

Около 400 бийчан посетили купель: одни пришли окунуться в воду, другие – насладиться атмосферой и красотой праздника, созданной местными скульпторами. Какие эмоции испытывают погруженные в иордань и что ими движет, узнала корреспондент “БР”.

Гостья издалека

– Купаюсь на протяжении семи лет, мне очень нравится, но в Бийске впервые. Приехала только сейчас и хочу окунуться в вашу купель, – рассказала Татьяна, жительница Михайловского района село Михайловское, что на границе с Казахстаном. – После купания проблем со здоровьем не возникало. Кроме того, у меня трое сыновей, которые так же как и я, купаются на Крещение, самому младшему 11 лет. Специально к этому никак не готовилась, только настраивалась морально: переодеваюсь, окунаюсь и хожу весь год здоровая. После купания ощущения неповторимые: покалывания в теле, теплота и всплеск положительных эмоций.

Закаленный малый

– Наш сын закаляется с пяти лет: купается в ледяном бассейне, ныряет в снег после бани, теперь окунается в купель, – рассказала Анастасия, мама 10-летнего Вадима. – Сюда мы приезжаем третий год, и за все время он ни разу не болел. В нашей школе уже шутят: “Вы хоть поболейте немного”, потому что у сына очень хороший иммунитет. Обычно купаемся всей семьей, но в этом году мы с мужем не пошли, а сын настоял. В прошлом году, когда Крещение уже прошло, он просился сводить его покупаться на речку еще раз.

Фото: Сергей Кулыгин, «БР»Фото: Сергей Кулыгин, «БР»Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

По словам самого Вадима, заходить в воду не страшно, даже наоборот – нравится. Тем более что он давно закаляется и каждый раз ныряет в снег после бани. Решение окунуться в прорубь он принял самостоятельно, потому что ему нравится пробовать что-то новое. Ощущения после купания непередаваемые: “Совсем не холодно, даже жарко”, – сказал мальчик, выходя из воды.

Купаются всей семьей

– 15 лет назад у меня были проблемы с сердечно-сосудистой системой, после чего я решила практиковать обливание, – поделилась своей историей Оксана. – Первый раз я окунулась в купель 12 лет назад, тогда был мороз минус 41 градус. После купаний проблем со здоровьем больше не было. Компанию мне составляют мне дети и внуки. Самому маленькому в нашей семье полтора года. Его мы тоже обкупываем в воде. С ребенком все хорошо, он не болеет.

Очень хочется, но страшно

Фото: Сергей Кулыгин, «БР»Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

Не все готовы морально и физически пойти окунуться в холодную воду купели. Желающих оказать поддержку близким гораздо больше.

Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

На льду присутствовали жители, которые не смогли совершить водный обряд – помешала болезнь. Им пришлось отложить многолетнюю традицию, чтобы не навредить своему здоровью.

Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

Опытные бийчане дали несколько полезных советом тем, кто очень хочет начать купаться зимой, но боится:

Желание окунуться должно появится добровольно, а не принудительно.

Для начала можно попробовать закаляться дома, обливаться холодной водой, потом перейти к купели.

Подготовится морально, заручится поддержкой близких.

Воздержаться от купаний, если есть проблемы со здоровьем.

Стоит набраться смелости и просто попробовать.

На льду может произойти все, что угодно, поэтому за безопасностью присутствующих на крещенском мероприятии круглосуточно следят бригады спецслужб: полиция, скорая, спасатели и многие другие, готовые оказать людям мгновенную помощь в опасной ситуации.

Фото: Сергей Кулыгин, «БР»

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Взято отсюда