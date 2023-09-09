По состоянию на 20 часов 8 сентября на избирательных участках на выборах Губернатора проголосовало 8,69% от общего числа избирателей.
По данным системы ГАС «Выборы» по состоянию на 20 часов местного времени участие в голосовании на избирательных участках Алтайского края приняли 143 565 избирателей, что составляет 8,69% от внесенных в списки, пишет избирком.
Лидерами по количеству проголосовавших стали:
ЗАТО Сибирский – 43,5% избирателей
Суетский район – 27,7% избирателей
Алейский район – 27% избирателей.