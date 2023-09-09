ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
⚡️Россиян предупредили о подорожании хлеба и макарон
Объявления
Что сегодня продают в Горняке? Актуальное из чатов
Новости Горняк
Жители Горняка жалуются на отвратительное качество продукции в магазине Светофор
Новости Алтай
 В ближайшие дни в Алтайском крае ожидаются первые этой осенью заморозки.
Новости Алтай
По состоянию на 20 часов 8 сентября на избирательных участках на выборах Губернатора проголосовало 8,69% от общего числа избирателей.
Новости Алтай
На Алтае мужчина подкинул наркотики коллеге в отместку за донос о краже

Коллекция категорий

Бизнес107 News
Здоровье105 News
Новости Алтай773 News
Новости Горняк156 News
Образование114 News
Общество215 News
Объявления74 News
Политика173 News
Спорт138 News
Платим за интересные новости!
объявления

По состоянию на 20 часов 8 сентября на избирательных участках на выборах Губернатора проголосовало 8,69% от общего числа избирателей.

ГОРНЯК2201 mins
По состоянию на 20 часов 8 сентября на избирательных участках на выборах Губернатора проголосовало 8,69% от общего числа избирателей.

По данным системы ГАС «Выборы» по состоянию на 20 часов местного времени участие в голосовании на избирательных участках Алтайского края приняли 143 565 избирателей, что составляет 8,69% от внесенных в списки, пишет избирком.

Лидерами по количеству проголосовавших стали:

 ЗАТО Сибирский – 43,5% избирателей

➡

 Суетский район – 27,7% избирателей

➡

 Алейский район – 27% избирателей.

Related News