По-советски уютно: в Бийске продают квартиру практически 100 м² в “сталинке”

По утверждению продавца – это самая большая квартира в этом районе

В доме постройки 1958 года на ул. Социалистическая, 92 продается одна из самых больших квартир-сталинок. Она отличается от собратьев помоложе не только планировкой, но и высокими потолками, почти в три метра.

Комнат в квартире три, и она находится на крайнем, третьем этаже. Всего в ней 92,6 м² площади. Видно, что хотя хозяева и не делали ремонт, поддерживали достойную для жизни обстановку. Почти в каждой комнате встречаются отголоски советского прошлого. Когда-то такие квартиры считались элитным жильем.

Заявленная стоимость недвижимости 6,5 млн рублей 1 из 16 Фото: Агентство "Аккорд", скриншот "Авито" Фото: Агентство "Аккорд", скриншот "Авито" Фото: Агентство "Аккорд", скриншот "Авито" Фото: Агентство "Аккорд", скриншот "Авито" Фото: Агентство "Аккорд", скриншот "Авито" Фото: Агентство "Аккорд", скриншот "Авито" Фото: Агентство "Аккорд", скриншот "Авито" Фото: Агентство "Аккорд", скриншот "Авито" Фото: Агентство "Аккорд", скриншот "Авито" Фото: Агентство "Аккорд", скриншот "Авито" Фото: Агентство "Аккорд", скриншот "Авито" Фото: Агентство "Аккорд", скриншот "Авито" Фото: Агентство "Аккорд", скриншот "Авито" Фото: Агентство "Аккорд", скриншот "Авито" Фото: Агентство "Аккорд", скриншот "Авито" Фото: Агентство "Аккорд", скриншот "Авито"

Особенностей у квартиры много: не один или два, а целых три не застекленных балкона, все комнаты изолированы. Продавец уточняет, что фасад здания недавно обновляли, и он “выглядит вполне симпатично”. В квартире имеется обширная кладовая комната на кухне, а в подвале еще две кладовых. Точная высота потолков 2 метра 90 сантиметров по плану. Во дворе все более современно – стоят камеры наружного наблюдения, выделена парковка со шлагбаумом.

– Светлая квартира, чистый подъезд, спокойные соседи, просторный коридор для приема гостей на новоселье, – значится в объявлении.

Район Первого участка считается спокойным, здесь очень хорошо развита инфраструктура.

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Взято отсюда