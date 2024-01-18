14 гаданий, которые сможет провести каждый и узнать свое будущее
Гадания на Крещение
Крещенский сочельник – ночь с 18 на 19 января – с древности на Руси считается самым лучшим временем для магических ритуалов и гаданий. Согласно поверьям, в этот вечер открывается дверь в потусторонний мир, и можно узнать не только всю правду о своем будущем, но даже его немного подкорректировать. Так это или нет, мы точно не знаем. Но на всякий случай собрали самые интересные и доступные способы гадания на любовь, достаток и судьбу. Ворожить можно как в компании, так и в одиночестве. Погадайте и расскажите нам, что у вас получилось.
Как готовиться к гаданию:
В комнате не должно быть икон, домашних животных, громко тикающих часов и других отвлекающих предметов. Выключите все источники искусственного освещения и зажгите церковные свечи.
Снимите с себя серьги, браслеты, кольца, цепочки, ремни и т. д. Распустите волосы. Одежда должна быть свободная, без узлов, застежек, из натуральных тканей.
Гадание на будущее
Шесть стаканов
Для этого гадания нужно взять шесть стаканов. В один стакан положите немного соли, в другой – сахар, в третий – кольцо, в четвертый – спичку, в пятый – монету и в оставшийся – кусок хлеба.
Стаканы перемешивают и гадающий с завязанными глазами должен выбрать любой из них.
Если выберет хлеб, то его ждет добрый год; монету – богатый год; спичку – прибавление в семействе; кольцо – новая любовь или свадьба; соль – трудности; сахар – удача и успех.
По монете
Возьмите три блюдца, поставьте их в ряд. Под одним спрячьте монетку. Гадающий с закрытыми глазами выбирает блюдце, под которым, как он думает, лежит монета. Если угадал – год будет богатым.
По теням
Скомкайте газету – в любой форме. Положите ее на металлический поднос, а сам поднос расположите у стены. Подожгите газету и следите, какую тень она отбрасывает на стену. Тени и расскажут вам о вашем будущем. Например, увидите сердце или кольцо – готовьтесь к свадьбе, коляску или ребенка – к пополнению семейства.
По воску
Возьмите чашу, налейте туда холодную чистую воду. Зажгите свечу и расплавленный воск капайте в чашу с водой. Он будет застывать причудливыми формами. Задача гадающих – понять, что это может означать. Буквы и цифры – это имена и даты. Если появится восковая фигурка ангела с крыльями, то ждет помощь и поддержка со стороны высших сил, образ паука – берегись хитрости и коварства. Крест из воска – неприятности, а звезда или подкова – к везению.
Для более точного гадания руку со свечой держите крепко и в одном положении.
Если гадаете в компании, у каждого из участников должна быть своя свеча.Гадания на Крещение
По книге или телевизору
Возьмите любую художественную книгу (часто берут произведения Пушкина). Сформулируйте и произнесите вопрос. Загадайте страницу и номер строки сверху или снизу. Прочтите предложение, которое вам выпало, – оно и будет ответом на вопрос.
Еще вариант такого гадания: задайте вопрос и включите телевизор или радио. Первые прозвучавшие реплики и будут вам ответом.
Увидеть во сне
Считается, что свою судьбу на Крещение можно увидеть во сне. Для этого, ложась спать, нужно сказать: “Святой Самсон, покажи вещий сон”. После этого лечь, ни с кем не разговаривая. А утром вспоминайте, что снилось.
На желания
Со свечой
Для этого гадания возьмите глубокую чашу, налейте в нее воды. По краям чаши прикрепите небольшие бумажки с написанными желаниями. Опустите в чашу зажженную маленькую свечку и смотрите: к какому листочку подплывет свеча, то желание и сбудется.
По запискам
Перед сном возьмите 13 небольших листочков. На 12 напишите желания, а последний оставьте пустым. Перед сном положите листочки под подушку, а утром, не вставая с постели и ни с кем не разговаривая, достаньте одну из записок. Какое желание вытащите, то и исполнится. Если вам попался чистый лист, значит, год для вас будет непростым.
С помощью кошки
Позовите в 12 часов ночи на Крещение в комнату свою кошку. И смотрите, как она зайдет. Если переступит порог комнаты с левой лапы, то желание сбудется, если с правой – то нет.
По горящей бумаге
Напишите на листке бумаги свое затаенное желание, положите на поднос и подожгите. Если листок полностью сгорит, то желание исполнится.
Гадания на Крещение
На суженого
“Прыжок в сугроб”
Это гадание помогает узнать, какой характер будет у будущего мужа и когда готовиться к свадьбе.
Незамужняя девушка должна сесть в сугроб в ночь на Крещение. А утром пораньше нужно выскочить и посмотреть, какой получился след на снегу. Если гладкий – муж будет добрый и покладистый. Если след глубокий – девушке предстоит несколько раз выходить замуж. Если след замело – то готовьтесь к свадьбе уже в этом году, а если разметало – то замуж не скоро.
С помощью подслушивания
В ночь на Крещение выйдите на перекресток, встаньте у незнакомого окна или под дверью чужой квартиры. Если вы услышите смех и веселые разговоры, то брак будет счастливым. А если ругань и ссору, то счастья будет мало.
По расческе
Нужно взять любимую расческу, положить под подушку и вслух сказать: “Суженый-ряженый, приходи меня причесать”. Во сне будущий муж придет и выполнит просьбу.
По зеркалу
Возьмите два зеркала, поставьте их друг напротив друга. По бокам разместить свечи.
Встаньте между зеркалами, произнесите: “Суженый мой ряженый, явись ко мне наряженный”. И смотрите в зеркало, которое впереди. Там и появится ваш суженый. Сразу после этого погасите свечи, переверните или накройте зеркала. Считается, если этого не сделать, может произойти несчастье.
новости Локтевский
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