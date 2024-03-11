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По востребованным маршрутам Барнаула пустят новые автобусы

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На барнаульских автобусных маршрутах №1 и №10 появятся новые большие автобусы

По востребованным маршрутам Барнаула пустят новые автобусы

Совсем скоро автопарк маршрутов №1 и №10 пополнится новыми автобусами

Жители Барнаула категорически устали от проблем с общественным транспортом. Переполненные в час пик автобусы многих лишают возможности добраться на работу или учебу вовремя. Жалобы на эту ситуацию то и дело появляются в социальных сетях.

В правительстве края рассказали, что проблема с нехваткой транспорта решается, возможно не так быстро, как хотелось бы жителям Барнаула и края, и все же этот вопрос без внимания не остается. Так, губернатор Виктор Томенко сообщил, что к концу весны по востребованным маршрутам №1 и №10 начнут ездить новые автобусы вместимостью до 100 человек.

– 41 машина уже поступила в край. Сейчас идет устранение недочетов — перед поставщиком поставлена задача отработать все вопросы как можно оперативнее, – написал губернатор в своем телеграм-канале.

После этого будет объявлен конкурс, в результате которого выберут перевозчика, и тогда жители Барнаула смогут добираться до центра города и обратно в новых комфортабельных автобусах.

Маршрут №1 соединяет между собой относительно новый район – остановка «Балтийская крепость» с центром – он едет до площади Спартак 2, но не напрямую, через Павловский тракт, а через улицы Солнечная поляна, Георгия Исакова, Гущина, Озерная, Северо-Западная до проспекта Ленина и оттуда до конечной.

Маршрут №10 идет от Сергея Ускова тоже до площади Спартак 2, через Барнаульский зоопарк, Малахова, кинотеатр Чайка, 80-ой Гвардейской Дивизии затем по проспекту Ленина до конечной.

В прошлом году в крае частично удалось обновить автопарк за счет казначейского кредита в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на сумму около 800 млн рублей – было приобретено 24 автобуса для жителей Алейска, Славгорода, Заринска, Змеиногорского и Локтевского районов и других населенных пунктов.

Он теперь почти как новый

Взято отсюда
11.03.2024

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