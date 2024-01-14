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По Западной Сибири 14 января промчится очередной глубокий циклон

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По Западной Сибири 14 января промчится очередной глубокий циклон

Сначала в тёплом секторе по Алтайскому краю температура воздуха повысится до оттепелей.

А днём с прохождением холодного фронта пройдёт снег различной интенсивности, усилится ветер, метели приведут к возникновению снежных заносов на дорогах и ухудшению видимости. Юг Западной Сибири снова начнёт занимать холодный антициклон. Днём облачно с прояснениями, мокрый снег, по юго-востоку местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-восточный с переходом на западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, местами усиление до 24 м/с. Температура +2…+7 °С, местами 0…-3 °С.

Интернет-редакция

Взято отсюда.

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