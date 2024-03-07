Победит сильнейший: в Бийске в районе “китайки” пауки почти истребили тараканов

В Бийске жители “Китайки” все чаще встречают в своих квартирах пауков, а не тараканов

Бийчане стали все чаще замечать в своих квартирах пугающую их живность, и это вовсе не тараканы. Пауки размером от пятирублевой монетки и больше вдруг появляются на стенах или потолке, таятся в темных углах многоквартирных домов. Опасны ли эти паукообразные, которые поселились рядом с людьми, и стоит ли их давить тапками, “БР” рассказала Людмила Комарова, доктор биологических наук, профессор.

– По русским народным приметам, его появление в доме – к достатку и счастью, – успокаивает Людмила Алексеевна. – Этого паука называют домовым или сенокосцем. Это синантропные организмы, они любят проживать вместе с человеком в его жилище. Их не стоит бояться, эти пауки никому не навредят, разве что могут оставить где-нибудь паутинку, когда сплетут себе гнездо. Человека не укусят.

Паук Фото: Фото: редакция “БР”

Биолог пояснила, что пауки кусают только своих жертв-насекомых, в которых впрыскивают слюну, после чего оставляют добычу на несколько часов. Вернувшись, они высасывают уже полужидкую пищу. Получается, что у паукообразных – внешнее пищеварение. Именно поэтому они абсолютно безопасны для взрослых людей, детей и животных. Увидев такого паука, лучше его не трогать. Кстати, такие пауки даже помогают человеку избавляться от вредоносных насекомых, которых можно встретить почти в каждой квартире.

Насекомые стараются избегать мест, где появляется этот хищник. Например, у тараканов хорошо развиты органы обоняния и осязания, и они чувствуют его появление в доме. А те, кто не успел покинуть жилище, могут попасть в паучьи лапы.

– Пауки обычно сильно не размножаются. Паук может долго жить один и просто питаться насекомыми, которые обитают в доме, поэтому не стоит бояться, что пауков станет больше. Наоборот – насекомых станет меньше. Если что, паук сам потом уйдет. Нужно просто радоваться, что он появился в доме, – поделилась Людмила Комарова.

Помимо пауков и тараканов, с человеком в квартире могут проживать божьи коровки, залетевшие в дом по случайности, ягодные клопы, принесенные с огорода, и комары.

Комар-сциарид Фото: Скриншот видео

Рядом с человеком могут жить также черные мушки – так биолог называет комаров, которые, на первый взгляд, могут показаться назойливыми. Их личинки уничтожают различную гниль в цветочных горшках.

– Живые ткани и корни они не могут повреждать, а то, что отмерло, поедают, – пояснила Людмила Комарова. – Они хоть и раздражают порой, но принимают участие в почвообразовании и являются одним из звеньев цепи разложения.

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Взято отсюда