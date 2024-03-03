Победительница розыгрыша путевок на Международной выставке-форуме «Россия» рассказала об отдыхе на алтайском курорте

Наталья Чурилова из Ставрополья в феврале провела две недели с семьей в Белокурихе. Путевку она выиграла 19 ноября 2023 года на презентации Алтайского края на Международной выставке-форуме «Россия» . Женщина получила сертификат на 200 тысяч рублей и возможность организовать десятидневный отдых для троих человек в санатории «Белокуриха» . Для гостей подготовили двухкомнатный семейный номер.

Наталья отмечает уровень сервиса. «В «Белокурихе» хорошо организован досуг: есть и спортивные мероприятия , и водные процедуры. Много различных саун, понравились бишофитные ванны, сильвинитовая спелеотерапия. Очень хорошее впечатление произвел бассейн. Наличие гидромассажа – большой плюс, я знаю, что даже люди из соседних санаториев ходят туда. Кухня великолепная, понравилось разнообразие : огромный выбор молочных продуктов собственного производства, мясных блюд, очень много овощей, фруктов, вкусная выпечка, всевозможные морсы, взвары, лимонады и кофе в любых вариантах. Любой человек найдет за столом то, что ему нравится», – рассказывает туристка.

По словам Натальи Чуриловой, больше всего ее поразил воздух Белокурихи: «Это просто что-то невероятное – до такой степени он насыщенный. Я таким воздухом никогда не дышала. Была в горах Кавказа, но это совсем другие горы, другая атмосфера. Белокуриха – это спокойствие, умиротворенность, просто сказка какая-то . Очень хочу попасть туда еще раз в начале осени».

Гостья очень благодарна за путешествие, возможность больше узнать о стране: «До нашей поездки я знала только то, что Алтай находится далеко, в Сибири, а значит, там холодно. О том, что Алтайский край и Республика Алтай – разные регионы , узнала только на выставке. Когда впервые познакомилась с краем на стенде, у меня появилось ощущение широкого размаха, большой мощи. Считаю, что такие выставки, как «Россия», обязательно нужно проводить. Страна наша огромная, бескрайняя, и людей просто необходимо просвещать ».

Фото: Инна Бурюк

Взято отсюда.

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