«Почаще улыбайся, ты такая красивая!»: 6 комплиментов, за которыми скрываются оскорбления (вот почему после них неловко)

По логике говорящего, красивой женщине стоит улыбаться вне зависимости от обстоятельств — ему и миру на радость

19 января 2024, 18:0044Написать комментарий

Мы-то знаем — многие из тех, кто говорят такие комплименты, не имеют злого умысла. Просто они слышали их в кино и реальной жизни, а тут решили применить по случаю и не подозревают, что попали впросак. Это, кстати, касается и женщин. «Какая у тебя красивая и большая машина», — очень сомнительный комплимент для нового ухажера, даже если машина действительно красивая и большая, а вас это восхищает. Редакция Городских порталов собрала сомнительные комплименты, которые делают вас в глазах окружающих неприятным и не культурным человеком.

Комплимент предмету, а не человеку

По мнению специалиста по этикету Елены Климачковой, по отношению к женщине неуместно делать комплименты в стиле: «Какое у тебя красивое платье!» Ведь комплимент адресован не девушке, а платью. Правильно: «В этом платье вы обворожительны». Также мужчине не стоит делать комплименты, которые касаются финансовой состоятельности.

— Если я сделаю комплимент мужчине, какой у него большой/статусный автомобиль, это будет неуместно. Я могу сделать ему комплимент, что он разбирается в марке, а не в стоимости автомобиля. Делая такой комплимент, подчеркну, что он разбирается в технических характеристиках автомобиля, — рассказывает Елена.

«Как вы похудели!»

Такой комплимент, по мнению эксперта, делать нельзя, даже если женщина преследует такую цель и вы это знаете, всё равно выражение «похудела» недопустимо. Заменим это слово на «постройнела». Но такой комплимент можно сказать достаточно близкому человеку. Если вы скажете такое просто знакомому или коллеге, это будет также неуместно. Недопустимо делать комплимент выдающимся частям женского тела («В этом платье ваши ноги бесконечны»), кстати, женщин по отношению к мужчинам это тоже касается.

«Красотка, всегда так ходи!»

Это то, что слышит девушка, которая обычно ходила в джинсах и с гулькой на голове, а тут по какому-то поводу обзавелась профессиональным макияжем и прической. Чтобы «всегда так ходить», ей надо бросить семью и работу и устроиться в эскорт в ресторан на роль хостес. Вроде бы это и комплимент — но с отчетливым подтекстом, что всю свою предыдущую жизнь собеседница выглядела очень так себе.

«Странно, что такая девушка всё еще одинока»

Стоп-фраза, которая больше похожа на вмешательство в личную жизнь. Очевидно, что в этих словах присутствует попытка похвалить достоинства девушки, однако в то же время она может привить комплекс неполноценности. Говорящий будто специально намекает на то, что его приятельница никак не может наладить личную жизнь. На что можно ответить: «Не странно, что с такими комплиментами на вас до сих пор никто не позарился». Тогда диалог будет на равных.

Комплименты с сексуальным подтекстом

«Повезло мне везти сегодня такую красавицу», — говорит вам таксист. Возможно, без злого умысла. Но от незнакомого, малознакомого или просто не воспринимаемого как потенциальный любовник человека в ситуации, когда девушка от него зависит, это слышать двусмысленно. Делающий комплименты наверняка вообще не подозревает, что собеседнице стало некомфортно. И возможно, ничего такого не подразумевает, а искренне хочет сделать приятное и вообще быть вежливым.

«Ты такая красивая, нужно больше улыбаться»

Комплимент схож с типичными фразами, которые произносятся на 8-е Марта: «Девушки, оставайтесь такими же прекрасными и продолжайте украшать наш мир!» Советуя больше улыбаться, человек напрямую обесценивает чувства женщины. Получается, девушки обязаны всегда находиться в хорошем настроении, чтобы не портить своими переживаниями счастье мужчине, который наслаждается ее прелестями.

Золотое правило этикета: «Три раза подумай, один раз скажи»

Отойдем от комплиментов и рассмотрим более простые ситуации. Например, возьмем фразу: «Приятного аппетита!» Давайте разбираться. Аппетит — это чувство голода, желание насытиться. Как это чувство может быть хорошим или плохим, а уж тем более приятным?

— С запретом в Советском Союзе молиться перед едой это выражение пришло на смену «Отче наш». И не несет никакой смысловой нагрузки, — считает международный эксперт по этикету Альбина Хоглова.

Мы позаимствовали его у французов, они говорят bon appetit. Надо сказать, что французские формулы в России всегда считали чем-то утонченным и изысканным. Интересно, что сами французы желают приятного аппетита далеко не во всех случаях.

Логика такая: если семья собралась ужинать за одним столом, делать акцент на поглощении пищи считается неприличным. В этом случае можно сказать: «Угощайтесь» или «Надеюсь, вам понравится угощение». Строго говоря, пожелать bon appetit может только шеф-повар гостям своего ресторана. Также сказать так может человек, который приготовил блюдо специально для вас, например мама. А вот если мы желаем приятного аппетита своим коллегам, то тем самым вторгаемся в их приватную зону, нарушая границы личности и нормы приличия.

Нужно сказать быстрее и громче всех: «Будь здоров», если кто-то чихнул? Специалист по этикету Екатерина Сартакова рассказывала, что по правилам этикета чих нужно оставлять незамеченным, не стоит делать акцент на реакции организма. Поэтому лучше не ждать, что вам скажут: «Будь здоров», а сразу извиниться перед окружающими.

«Тут у меня важная беседа в телефоне, а ты пока посиди»

Телефон, лежащий на столе экраном вверх, — демонстрация неуважения к собеседнику. Это невербальный сигнал: «У меня есть дела поважнее, чем разговор с тобой». Если во время встречи вы ждете важного звонка или уведомления — правильно извиниться перед собеседником, ответить на звонок и убрать телефон со стола в сумку.

— Если вам поступил звонок, когда вы говорите с визави, взять трубку, не извинившись, — это неуважение, — объясняет эксперт.

Кстати, о сумках. Лучше не надо громоздить их на стул по соседству, как будто ридикюль тоже собирается с вами участвовать в дискуссии. На пол можно поставить портфель или сумку среднего размера, у которой есть ножки. Возможно, вам принесут подставку под сумку. Еще ее можно убрать за спину, на место, где сидите. Клатч можно положить на колени, а ставить сумку на стол точно не стоит.

Мужчине носить женские сумочки нельзя — это не вопрос галантности. Тем более что это в первую очередь аксессуар, а не чемодан или пакет.

«Я в таком шикарном отеле чилил. Была там?»

При беседе с коллегами нужно избегать упоминаний о деньгах и роскоши. Особенно это касается разговоров про отпуск и путешествия — возможности и жизни у всех разные.

— Путешествия — это прекрасная тема. Более того, вы можете кого-то вдохновить, поделиться полезной информацией, но лучше избегать любых финансовых подтекстов: сколько звезд в отеле, где вы остановились, омаров вы ели или креветок, — упоминает Екатерина.

При этом жаловаться в беседах с коллегами тоже не стоит, особенно на безденежье и личные неурядицы: это мало кому интересно, человек не знает, как ответить и чем вам помочь, а негативная тема загружает собеседника куда больше приятной. А если это услышит гость, клиент или партнер по бизнесу, то в этом тоже мало хорошего.

Тем не менее для беседы можно пригласить коллегу на обеденный перерыв. Коллеге будет приятно, если вы пойдете попить чаю и пригласите его за компанию. Делиться конфетами или другими вкусностями тоже можно и нужно, тем более это не стоит больших усилий.

— Это называется микроклиматом в коллективе, — поясняет Екатерина. — Его создает каждый сотрудник по отдельности. Поэтому подпитывать эти отношения нужно всегда, чтобы вам было комфортно в этой атмосфере.

А вот демонстративный отказ («Я такое не ем») будет нарушением этикета, как и злоупотребление чужой щедростью — вам предложили попробовать, а вы съели внушительную часть блюда.

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Взято Источник

19.01.2024