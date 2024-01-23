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Почему кофе нужно пить всем пенсионерам

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23 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Итальянские неврологи отмечают, что кофеин и другие активные вещества, содержащиеся в кофе, способствуют улучшению моторики и помогают справиться с тремором. Кроме того, этот напиток оказывает не только профилактическое, но и лечебное действие. При регулярном потреблении кофе вероятность развития болезни Паркинсона может снизиться на 29%, а болезни Альцгеймера – на целых 65%.

Однако врачи предупреждают, что это не означает, что теперь следует пить кофе без ограничений. Ведь даже самые полезные продукты могут нанести вред при чрезмерном употреблении. Исследователи также отмечают, что избыточное потребление кофе повышает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако употребление одной-двух чашек кофе в день, наоборот, может способствовать профилактике таких недугов.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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