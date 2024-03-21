Край ежегодно бьет антирекорды по количеству новорожденных, говорит кандидат наук Алексей Еремин

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

В последние годы демографические показатели в стране неуклонно ухудшаются, а в обществе то и дело звучат (иногда очень экстравагантные) предложения, как мотивировать россиян рожать.

В Алтайском крае ситуация тоже непростая: в 2023-м в регионе появилось на свет почти в два раза меньше детей, чем десять лет назад. В некоторых городах даже закрывают роддома, потому что в них некому рожать.

Почему после беби-бума, который случился в начале XXI века, рождаемость вновь резко упала и есть ли надежда, что ситуация исправится, amic.ru спросил у кандидата географических наук и доцента кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Алексея Еремина, который давно занимается демографическими исследованиями.

Правда ли, что в 2023-м на Алтае родилось самое маленькое количество детей за всю историю?

За современную историю (с 1990 года) – да. В 2023 году, согласно предварительным данным, на Алтае родилось всего 16,6 тысячи детей.

Такого маленького количества новорожденных за год не было даже в 90-е: тогда самым низким показателем было 22,5 тысячи детей в 1997-м.

По словам Еремина, антирекорд девяностых Алтайский край побил еще в 2019-м, когда на свет появилось чуть больше 21 тысячи детей. С тех пор это “достижение” ежегодно обновляется: в 2021-м было 18,9 тысячи новорожденных, а в 2022-м – 17,5 тысячи.

Хотя недавно ситуация была совсем иной. В конце нулевых и начале десятых Россия, и Алтайский край в том числе, переживали настоящий беби-бум. Пиком стал 2012 год, когда в регионе появилось на свет почти 33 тысячи детей.

График предоставлен Алексеем Ереминым

Получается, что рождаемость у нас действительно на самом дне?

Об этом говорить рано. Судить об уровне рождаемости только по количеству новорожденных нельзя, подчеркивает Алексей Еремин.

“Рождаемость – это сложный общественный феномен. А конкретное количество новорожденных за год – лишь один из ее показателей, при этом самый простой, грубый и, конечно, самый распространенный. Используя только его, не получится разобраться с происходящим на самом деле. Специалисты используют разветвленную систему показателей”, – объясняет ученый.Оценить уровень рождаемости в Алтайском крае по итогам прошлого года специалисты пока не могут. Для этого нужны полные и официальные данные Росстата, которые публикуют ближе к середине года. Тогда и станет ясно, на дне мы или нет.

А как тогда оценить уровень рождаемости?

Показателем, который дает более полную картину, Алексей Еремин называет суммарный коэффициент рождаемости (СКР).

“Это число детей, которое средняя женщина условного поколения рожает за всю свою жизнь. Он позволяет не только оценить рождаемость, но и помогает понять, насколько текущий ее уровень обеспечивает воспроизводство населения”, – поясняет эксперт.По его словам, чтобы население страны увеличивалось (расширенное воспроизводство), СКР должен превышать 2,1 ребенка на женщину. Если этот показатель ниже, то население будет неуклонно сокращаться (суженное производство).

Ученый констатирует, что СКР в Алтайском крае, как и по всей стране, стабильно находится ниже критической отметки со второй половины 1960-х. Поэтому неудивительно, что население России сокращается: локальные “бумы” не способны переломить глобальный тренд.

“Российские женщины уже более полувека рожают в среднем около 1,5-1,7 ребенка за жизнь, не компенсируя количественно своих двоих родителей”, – пояснил эксперт.Другими словами, чтобы население не уменьшалось, женщина должна рожать не меньше двух детей.

Какой в Алтайском крае сейчас коэффициент рождаемости?

В 2022 году показатель составил 1,35 ребенка на одну женщину. Это близко к самой низкой отметке в современной российской истории: во второй половине 90-х СКР опускался до 1,2 ребенка.

Сколько детей в среднем рожала одна жительница края в 2023 году, пока неизвестно. Опять же, коэффициент мы узнаем ближе к середине года, после публикации данных Росстата.

“Скорее всего, его значение не претерпит сильных изменений, и величина будет примерно такой же или немного ниже. Очень маловероятно, что показатель в 2023 году побьет антирекорд 1997 года – 1,17 ребенка на женщину”, – поясняет Алексей Еремин.

Может, мы одни такие плохие, а в других регионах рожают больше?

Нет, от основной массы регионов мы почти не отличаемся.

По словам Алексея Еремина, в 2022-м суммарный коэффициент рождаемости в Алтайском крае был очень близок к среднероссийскому. По стране на одну женщину приходилось 1,41 ребенка.

Ученый также отметил, что в России было меньше десяти регионов, где коэффициент превысил 1,7. А субъектов, где женщина рожает больше двух детей, оказалось всего три: Чечня, Тыва и соседняя Республика Алтай.

График предоставлен Алексеем Ереминым

Почему в прошлом году на Алтае родилось так мало детей?

На количество новорожденных влияет два главных фактора:

– насколько интенсивно рожают женщины;

– сколько в регионе самих женщин, способных родить (потенциальных матерей).

“Нетрудно догадаться, что даже если каждая женщина в среднем будет рожать такое же количество детей, как и до нее – в предыдущих поколениях, то при снижающемся числе самих таких женщин и число новорожденных будет непременно сокращаться”, – говорит ученый.В последние годы оба этих показателя “действуют в минус”, констатирует Еремин.

“Во-первых, в Алтайском крае в принципе сокращается население. Происходит это непрерывно с 1995 года. За без малого 30 лет число жителей сократилось примерно с 2,7 до 2,1 млн человек, т.е. на 600 тыс. человек. Во-вторых, сейчас в активном репродуктивном возрасте находятся довольно малочисленные поколения, родившиеся в 1990-х годах. То есть отчасти современное низкое число родившихся определяется демографической волной из прошлого”, – поясняет специалист.Он подчеркивает, что эта волнообразность характерна для России: на смену малочисленным поколениям приходят многочисленные. Из-за этих колебаний регулярно страдают многие государственные и общественные институты: детсады, школы, вузы, армия, пенсионная система.

Женщин стало меньше, это понятно. А почему они стали меньше рожать?

Вопрос слишком сложный и многогранный, чтобы на него был один простой и краткий ответ. Причины рожать или не рожать у всех свои, говорит специалист. Здесь и состояние здоровья, и наличие подходящего партнера, и карьерные амбиции женщин, и многое другое.

“Люди смотрят на окружающие их обстоятельства, оценивают обстановку и на основе своих личных взглядов, жизненных целей, мировоззрения и субъективной оценки внешней ситуации принимают решения в области репродуктивного поведения, как это называется в науке. А говоря простыми словами, люди решают, заводить ли им детей сейчас, или лучше отложить на попозже, или же, возможно, вообще стоит отказаться от их рождения”, – поясняет Еремин.Но чаще всего демографические изменения (как рост, так и снижение) объясняют экономическими факторами. Логика в этом есть, признает эксперт.

“Это вопрос уровня жизни. Уже около десятилетия в нашей стране отсутствует устойчивый экономический рост, благосостояние людей не растет, возможности не расширяются. В таких условиях многие люди сознательно ограничивают число детей в семьях, задумываясь о том, в какой обстановке им придется этих детей растить и воспитывать, смогут ли они позволить себе все, что считают необходимым, для обеспечения своих чад достойным, по их мнению, качеством жизни”, – говорит демограф.

Мощные новые факторы, пришедшие в российское общество в текущем десятилетии, – сначала пандемия новой коронавирусной инфекции, а затем и СВО – с точки зрения демографического развития никак благоприятными названы быть не могут, считает Алексей Еремин. По его словам, оба эти сильнейших внешних шока уже оказали и продолжают оказывать дестабилизирующее влияние на воспроизводство населения в широком смысле слова.

“Выводы пока весьма неутешительные: ждать хороших вестей с демографического фронта в условиях роста неопределенности и дестабилизации в российском обществе, конечно же, не приходится”, – считает специалист.

Если у нас все волнообразно, то, может, скоро снова случится беби-бум и все станет хорошо?

Никаких предпосылок к взрывному росту количества новорожденных в ближайшие годы нет. Об этом Еремин говорит, ссылаясь на перспективные расчеты Росстата.

“Специалисты Росстата предполагают, что число новорожденных будет сокращаться до 2026 года, когда оно опустится ниже 16 тысяч. После этого оно начнет расти и через 15 лет устойчивого, но весьма скромного роста достигнет 19,7 тыс. детей. Затем в соответствии с движением демографических волн тренд развернется, и начнется новое снижение показателя”, – пояснил эксперт.Не видит Росстат в будущем и серьезного роста суммарного коэффициента рождаемости. В ведомстве рассчитали, что к 2045 году показатель вырастет совсем ненамного – до 1,6 ребенка на женщину.

Алексей Еремин также сослался на мнения ведущих российских демографов, которые полагают, что к 2035-му общероссийский СКР не превысит 1,7 ребенка. И это еще весьма позитивный сценарий, считает ученый.

“В настоящее время целый ряд государств в мире уже демонстрируют низкую и даже крайне низкую рождаемость, и группа таких стран только увеличивается. Таким образом, в глобальной демографической картине рождаемости в настоящее время эксперты с огромным интересом наблюдают за поистине беспрецедентными процессами, исход которых не знает никто. Так, например, население Китая имеет суммарный коэффициент рождаемости уже около одного ребенка на женщину за жизнь, а Южная Корея демонстрирует небывалый показатель – 0,7”, – констатировал специалист.Так что ждать нового беби-бума в ближайшее время, увы, не приходится.

А почему в странах, которые считаются высокоразвитыми, все равно мало рожают?

Это общемировой тренд. По словам Алексея Еремина, на длительной дистанции рождаемость снижается во всех развитых странах, и Россия – не исключение.

“Это так называемый демографический переход, который проходят все страны мира. Просто развитые страны начали его намного раньше, чем развивающиеся, а потому продвинулись по нему намного дальше. Впрочем, пример сначала Японии и Южной Кореи, позже Китая и Таиланда показывают, что незападные сообщества тоже идут по тому же пути, и подчас весьма быстрыми темпами”, – пояснил ученый.

В разных странах эти переходы происходят в разное время и протекают с разной скоростью, но они в любом случае практически неизбежны.

“Грубо говоря, во Франции снижение началось 200 лет назад, в России – 100, в Китае – 40, а в Уганде – 20”, – говорит Еремин.

Похоже, что невысокий уровень рождаемости – это современная реальность, от которой никуда не деться.

горняк



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