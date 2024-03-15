Почему на Масленицу принято печь блины?

Блин – это не просто символ солнца, как вы могли бы подумать

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Масленица – это праздник, песни, хороводы вокруг чучела, которое в Прощеное воскресенье сожгут. А еще Масленица – это блины! Но почему именно они – главный символ Масленицы и почему первый блин всегда комом? Разбираемся в нашей рубрике “Вопрос-ответ”.

1 Так почему на Масленицу едят блины? Древние славяне праздновали Масленицу в день весеннего равноденствия, когда Ярило – бог Солнца – начинал побеждать ночь и отвоевывал у зимы свет и тепло. Именно поэтому главным героем Масленицы стало солнце, а большинство ее атрибутов – круглой формы: колеса, которые поджигали и спускали с горы, хороводы по кругу село объезжали сани в этот праздник. Ну и, конечно же, блины – главный символ масленичной недели.

По народным поверьям, круглые, румяные блины символизируют солнце, тепло и жизнь. Съесть блин в масленичную неделю должен был каждый член семьи. Наши предки верили, что с каждым кусочком этого блюда человек наполняет себя энергией солнца.

Еще одна версия, почему на Масленицу пекут блины, связана с поминальной традицией. Его круглая форма – это символ вечности, а вода и мука, из которых он готовится, обозначают символ жизни и перерождения. В старину верили, что умершие предки могут повлиять на урожай и плодородие земель. Поэтому первым блином на масленичной неделе поминали усопших: его принято было класть для покойных на окно или отдавать нищим, чтобы они помянули умерших родственников. Отсюда и поговорка: Первый блин – за упокой. И до сих пор блины пекут как поминальное блюдо на похороны и поминки.

2 Откуда пошло слово блин? Слово блин происходит от древнего “млин”, означающего “перемалывать”, “молоть”. Пекут блины из молотого зерна (муки). Существует версия, что слово “блин” связано с искаженным словом “быль”. Якобы души, зашедшие на блины, видят нашу реальность искаженной. Поэтому “быль” (реальность) они воспринимают как “блин” (искаженную реальность). 3 Почему первый блин всегда “комом”?

На самом деле это выражение звучит по-другому: Первый блин – кома́м, второй – знакомым, третий – дальней родне, а четвертый – мне. И да, именно кома́м, а не комом.

По одной из версий, комы – это духи предков, которые обитают в деревьях у самых корней. Именно поэтому в первую очередь блины отдавали кома́м: так почитались умершие.

По второй версии слово “комы” связано медведями, раньше называли их именно так. Медведи считались царями леса, великими прародителями людей, поэтому называть их настоящими именами было нельзя. Отсюда и появилось слово “ком”.

Существует еще одна история происхождения этого выражения. Якобы ранее в поминальные дни души умерших сами “участвовали” в выпечке первого блина, поэтому он и получался “комом”.

4 Правда ли, что блины нельзя было есть в обычные дни?

Да, так и было. Блины ели только в разрешенное время, то есть в поминальные дни, когда души предков посещали наш мир. А есть блины в обычные, неритуальные дни никому и не приходило в голову – можно было отправиться к усопшим родственникам навсегда. Нарушить этот запрет могли отважиться лишь колдуны и ведьмы ради связи с покойными.

5 А откуда пошло выражение “не все коту Масленица”?

Выражение “не все коту Масленица” мы употребляем, когда хотим сказать человеку, что не все так просто, как кажется, и что впереди его могут ждать трудности и испытания. Но оказывается, что употребляем мы эту пословицу в сокращенном варианте. Ее полная версия звучит так: Не все коту Масленица, будет и Великий пост.

Масленица – это неделя перед продолжительным Великим постом. Во время масленичной недели в народе пекут блины, сватаются, ходят в гости и веселятся. Но после нее начинается пост – время строгой диеты и духовных испытаний, когда нужно отказаться не только от мяса, но и от развлечений.

Вот так эта пословица напоминает нам, что время сытной еды, праздников и веселья не может длиться бесконечно и рано или поздно этому наступает конец.

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