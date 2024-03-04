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Почему на СВО не используется новый танк “Армата”?

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04 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Общеизвестно в “Ростехе”, что новейший танк Т-14 “Армата”, оснащенный уникальной необитаемой башней, находится на вооружении Российской армии. Тем не менее, по информации из источников, эти танки не планируются к использованию.

Танки Т-14 “Армата” рассматриваются как будущее главное боевое средство Российской армии. Их создание направлено на замену большинства существующих моделей. Сообщается, что Т-14 уже поступил на вооружение армии, как  сообщил РИА Новости  генеральный директор госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов.

Танки Т-14 “Армата” значительно превосходят другие существующие модели по функциональным возможностям, но они также являются очень дорогостоящими. Поэтому, вряд ли они будут применяться в ходе специальных военных операций на Украине, заявил журналистам Чемезов.

Источник из оборонно-промышленного комплекса сообщил ТАСС в июле 2023 года, что группировка войск “Юг” применила несколько единиц Т-14 “Армата” в бою. Целью было изучение хода действий танка в боевых условиях. После этого они были выведены из передовой зоны, – рассказал этот источник ТАСС.

Самая яркая особенность Т-14 – это именно необитаемая башня танка. Датчики и камеры отвечают за обзор. Внутри бронекапсулы находится трехчленный экипаж, находящийся в передней части корпуса. Там они имеют доступ к мониторам. Управление мощью оружия осуществляется с помощью планшетов и панелей управления. Т-14 также обладает многослойной броней, обеспечивающей высокий уровень защиты от бронебойных снарядов и противотанковых ракет.

Танк “Армата” предназначен для действий в тесном взаимодействии с другими машинами в составе группы. Все ее участники управляют машиной через единую систему.

Фото: РИА Новости

Автор: glavred

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