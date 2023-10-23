Почему показания электросчетчика нужно передать не позднее 25 октября? Объясняет БГЭС

Передавать показания важно вовремя, чтобы специалисты могли рассчитать плату

Барнаульская горэлектросеть напоминает: пришло время передать показания электросчетчика. Делать это рекомендуется до 25 октября включительно. И дата эта определена не просто так.

“Каждый месяц мы рассчитываем для своих клиентов – физических лиц – размер платы за потребленную электроэнергию. Законодатель обязует нас делать это, используя показания счетчиков, цитирую: “полученные не позднее 25 числа расчетного месяца”. То есть суммы в квитанциях за октябрь начисляются исходя из переданных до 25 октября показаний”, – пояснили в пресс-службе БГЭС.

Передать показания можно одним из способов:

Кликнув на кнопку “Подать показания” на главной странице сайта bges.ru. При этом нужно будет указать лицевой счет и фамилию абонента. В “Личном кабинете” на официальном сайте Барнаульской горэлектросети (для физических лиц https://lkfl.bges.ru/). В мобильных приложениях БГЭС для Android и iOS. Через приложение “Система Город” или на сайте https://my.sistemagorod.ru/. По телефону кол-центра 35-04-04. Показания здесь принимают с 07:00 до 22:00 без выходных с 21-го по 25-е число каждого месяца. Оператору нужно сообщить адрес или номер лицевого счета. Заполнив бланк в одном из офисов БГЭС (Ползунова, 50; Энтузиастов, 34а; Ленина, 119а). Документ нужно скинуть в специальный ящик. Время работы офисов с 08:00 до 17:00 (в пятницу – с 08:00 до 16:00).

О других способах передачи показаний смотрите в инфографике amic.ru:

горняк



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