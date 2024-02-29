Почему Приднестровье обратилось за помощью к России и что это значит?

Приднестровье попросило помощи у России из-за экономического и политического давления со стороны Молдовы

Флаги ПМР и России / Фото: president.gospmr.org

28 февраля 2024 года власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики обратились к России за помощью и защитой из-за политического и экономического давления со стороны Молдовы. Amic.ru разобрался, что это значит и чего именно хотят приднестровцы от РФ.

Что случилось?

28 февраля в Приднестровье прошел съезд депутатов всех уровней, который собирается только по самым важным вопросам. Причиной его созыва стало экономическое и политическое давление со стороны Молдовы, а также новые таможенные правила.

Председатель Верховного совета ПМР Александр Коршунов рассказывал, что из-за введения Молдовой новых таможенных пошлин для хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей в ПМР резко ухудшилось положение социально незащищенных слоев населения. Он также говорил, что в регионе может “произойти гуманитарная катастрофа”, потому что Молдова не пропускает закупленные для медучреждений детали медоборудования, также люди не могут получить квалифицированную медпомощь.

Кроме того, молдавские власти приняли закон о сепаратизме, по которому под уголовное дело может попасть буквально каждый гражданин Приднестровья.

На съезде 28 февраля делегаты выразили обеспокоенность из-за блокирования переговорных механизмов, усиления политического и экономического давления на ПМР, которые “нарушают права и интересы Приднестровья”. Они сказали, что из-за таможенных пошлин Молдовы повысились и еще будут расти цены на продукты питания, лекарства и другие товары. Снизились поступления налоговых отчислений в приднестровский бюджет, увеличилась цена семян, гербицидов и удобрений.

Съезд народных депутатов Приднестровья/ Фото: vspmr.org

О чем попросили Россию?

В итоге на съезде делегаты решили направить обращение Федеральному собранию РФ, ООН, всем участникам международного формата “5+2”, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Межпарламентской ассамблеи – участников Содружества Независимых Государств, парламенту Европейского союза и Международному комитету Красного Креста.

Обращение к России написано в самом первом пункте декларации по итогам съезда и звучит так:

“Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе”.

Что значит просьба о помощи?

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев рассказал журналистам телеканала “Россия 24”, что от России они ждут в первую очередь дипломатической поддержки в урегулировании отношений с Молдовой. Он подчеркнул, что “Россия – это ответственный гарант в урегулировании приднестровского конфликта”.

Также он отметил, что сейчас в республике проживает более 220 тысяч российских граждан. И это должно помочь в урегулировании отношений с Кишиневом и “обеспечить переговорный процесс”.

Кроме того, он напомнил, что Россия уже 30 лет осуществляет миротворческую миссию на берегах Днестра и является участником переговорного процесса “5+2”, в состав которого входят Россия, Украина, Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, а также наблюдатели от США и Евросоюза.

Фото: president.gospmr.org

Заместитель председателя парламентского Комитета по образованию и СМИ, депутат Комиссии Верховного Совета по внешней политике и международным связям Андрей Сафонов отметил, что они ждут помощи от России и других стран “в предотвращении дальнейшего экономического нажима на нас и в отмене незаконно введенных Молдовой ограничительных мер”.

“Надо подтвердить то, что в случае какого-либо конфликта, против чего мы, естественно, боремся, Россия будет защищать Приднестровье как свою собственную территорию. Хочу подчеркнуть, что подобного рода ожидания не направлены нами против каких-либо третьих стран. Речь идет только о гарантировании мира на Днестре. Второе: мы ждем, что и Россия, и все остальные будут активно участвовать в утвержденном ранее миротворческом формате, и этот формат есть единственная гарантия сохранения мира. И, конечно, от Российской Федерации в рамках де-факто союзных отношений хотели бы получить определенную экономическую помощь”, – сказал он.

Председатель Тираспольского городского Совета народных депутатов Вадим Дони подчеркнул, что Россия является гарантом безопасности приднестровской государственности и может возобновить работу переговорного формата “5+2”.

“Мы обращаемся в том числе и к нашему “старшему брату”, чтобы своих коллег подвигнуть вернуться за стол переговоров, чтобы в формате “5+2″ обсуждать все спорные вопросы, касающиеся жизнедеятельности нашей республики и социально-экономической и культурной сферы, сферы здравоохранения. И также мы призываем руководство Молдовы вернуться за стол переговоров, как это было всегда, потому что за столом переговоров мы всегда решали те или иные вопросы, касающиеся нашей жизни. И другой альтернативы на сегодняшний день нет”, – сказал он.

Флаги России и ПМР / Фото: president.gospmr.org

Что ответили в России?

Первый зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин рассказал, что Совет Государственной Думы рассмотрит обращение Приднестровья, как только оно поступит в нижнюю палату парламента, а также после консультаций с президентом России Владимиром Путиным и МИД РФ.

“Обращение, как только оно поступит, будет рассмотрено по существу. Я сейчас не готов ручаться за Совет Государственной Думы, который будет, конечно же, по этому поводу обсуждать все и, конечно же, будет делать это на основе консультаций с президентом и МИД РФ”, – сказал он журналистам РИА Новости.

А первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сказал “Газете.ru”, что вопросом о помощи Приднестровью должен заниматься Совет Безопасности РФ.

“Наша задача – всегда помогать, спасать наших граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Исходя из этого и обращается сегодня руководство Приднестровья по защите своих интересов, своих граждан, в том числе граждан России, которые там находятся. Учитывая, что там находится наша военная база и наши военнослужащие для поддержания безопасности и порядка, то нам необходимо выносить вопрос этого обращения на Совет Безопасности, который должен рассмотреть это заявление, принять меры какие-то реагирования, предупреждения о недопустимости тех действий и последствий. Нужно сейчас работать по дипломатическим каналам путем переговоров, для того чтобы не допустить того, что сегодня провоцируют англосаксы на данной территории”, – сказал он.

Депутат Госдумы Ирина Роднина в разговоре с журналистом Daily Storm пообещала, что депутаты Госдумы обсудят просьбу Приднестровья помочь прорвать “экономическую блокаду”, и сказала, что “мы за своих граждан будем бороться”.

Флаги России и ПМР на церемонии поднятия государственных флагов ПМР/ Фото: president.gospmr.org

Что такое Приднестровье?

Приднестровская Молдавская Республика – это непризнанное государство в Восточной Европе, которое находится преимущественно на левом берегу Днестра, между Молдавией и Украиной, выхода к морю и общей границы с Россией оно не имеет. Независимость ПМР получила еще в 1990 году. С 2 марта по 1 августа 1992 года шел военный конфликт между ПМР и Молдавией. В итоге ПМР осталась независимой от Молдавии и конфликт заморозился.

В 2006 году в ПМР прошел референдум о независимости и присоединении к России. 97,1% жителей республики высказались за этот вариант развития событий, однако к России ПМР так и не присоединилась. Только в 2013 году Верховный совет Приднестровья принял закон о применении на территории республики российского законодательства. А в марте 2014 года Верховный совет Приднестровья попросил Госдуму России разработать закон, по которому ПМР смогла бы войти в состав России.

В 2016 году в ПМР начался процесс приведения законодательной базы в соответствие с российскими законами. С 2017 года в ПМР флаг России используется как второй государственный.

горняк



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