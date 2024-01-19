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Почему современные женщины считают, что «мужик должен»

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19 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. На сегодняшний день «халявщиц» становится все больше и больше.

На первый взгляд, кажется, что свидания назначаются именно ради ресторанов, а не ради общения, знакомства или развития отношений. Однако такие халявщицы мечтают не только о походах в рестораны. Их аппетиты распространяются на все, что стоит денег и выглядит хоть сколько-нибудь привлекательным – подарки, цветы, сюрпризы, дорогие автомобили, поездки за границу, эксклюзивная одежда.

Предложив даме дорогой подарок, мужчина тут же попадает в ловушку растущих аппетитов халявщицы. Обычная и адекватная женщина будет благодарна за такое внимание, но «халявщица», получив не заслуженный подарок, будет требовать еще больше. Логика халявщицы проста – если он может дать мне столько, значит другой может дать еще больше, и если я ничего не требую у мужчин, то и ничего им не должна.

Одной из вероятных причин такого поведения психологи называют то, чему научили взрослые еще с детства. Грубо говоря, между детьми произошел какой-то незначительный конфликт, где что-то не поделили. И естественно, если он произошел между мальчиком и девочкой, то всегда становятся на сторону девочки, при этом объясняя, что что она – красивая, слабая, а он мужчина – сильный и поэтому должен уступать, отдавать и так далее. И такая установка засела в голове девочки на долгие годы. Будучи уже взрослой женщиной, она убеждена в том, что мужчина должен просто по факту принадлежности к своему полу.

Фото: lady-ok.ru

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Автор: vizitka01

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