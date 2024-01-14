Почему Алтайский край один из лидеров по производству меда в России

Специалисты считают, что в Алтайском крае производится гораздо больше меда, чем учитывает статистика. А помогают быть в лидерах нашим пчеловодам новые технологии и оборудование.

Исторический максимум

По подсчетам статистиков, в среднем россиянин потребляет около 0,5 кг меда в год. Практически весь он производится внутри страны. Объем импорта составляет менее 1%.

С 2017 года производство меда в стране росло со средним темпом 1% в год. В 2022 году было произведено чуть больше 67 тыс. т. В топ-5 медоносных регионов вошли Республика Башкирия (7 тыс. т), Алтайский край (4,6 тыс. т), Воронежская область (4,4 тыс. т), Татарстан (4,1 тыс. т) и Краснодарский край (3,5 тыс. т).

В 2023 году из-за засухи производство сладкого продукта в России сократилось на 15%.

Регионами – лидерами по продаже меда в первом полугодии 2023 года стали Московская, Брянская и Смоленская области.

И все же Алтайский край не уступит давно завоеванную репутацию медового региона областям центра России.

– Стабильно идет у нас наращивание пчелосемей. У кого было раньше по 80, теперь держат уже от 500 до 1000 пчелосемей, – отметил Сергей Кузовлев, доцент биолого-технологического факультета Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ). – И увеличение идет не за счет нарастания количества пасек, а за счет увеличения численности пчелиных семей на одной пасеке. За последние пять лет в крае к имевшимся около 500 тыс. прибавилось еще примерно 200 тыс. пчелосемей. Но в официальных данных, зарегистрированных в разных статистических отчетах, пчелосемей зафиксировано только 170–180 тыс.

Специалистами и студентами АГАУ начата еще 7 лет назад большая работа по оценке реального потенциала пчеловодства в крае при подворовом подсчете пасек. Она и показала реальные данные.

– По численности пчелосемей мы находимся сейчас на первом месте в России, – уверен Сергей Кузовлев. – В Башкирии и Татарстане, с учетом даже неучтенных, сейчас около 300–450 тыс. пчелосемей. Но это количество проигрывает нашим 700 тыс. Мы достигли исторического максимума и по количеству пчелосемей, и по объемам производимого меда. Качают у нас около 20 тыс. тонн. Т.е. больше в четыре раза, чем озвучивают, сравнивая с другими регионами.

Пришла автоматизация

В прежних 14 пчелосовхозах края было от 20 до 50 небольших пасек. Без помощника нормой была работа с 75 пчелосемьями, с помощником – со 140. Сейчас же один пчеловод держит 300–400 пчелосемей. Применяются новые технологии, в том числе, за счет прихода в отрасль подготовленных в АГАУ выпускников.

– Новое оборудование, которое производится у нас в крае, тоже помогает увеличивать производительность, – подчеркнул Сергей Кузовлев. – Четырехрамочные медогонки бийского производства позволяют освободить одного работника. А это в период откачки много. Некоторые наши пчеловоды, «соединив голову с руками», способны в одиночку на пасеке с отбором рамок, распечаткой, откачкой и сливом обработать больше тонны меда в день. Такая производительность конкурирует с зарубежными технологиями. На эту механизацию и автоматизацию процессов нужно равняться.

Современный пчеловод должен хорошо знать особенности применения пчел разных пород, приемы их разведения, постановки на зимовку, этапы подготовки к медосбору, весь годовой жизненный цикл пчелосемей.

– Нужно учитывать особенности пчел, характер погоды в том месте, где стоит пасека. Ведь Алтайский край очень разный по природно-климатическим условиям, – напомнил Сергей Кузовлев. – В степной зоне пчеловодство слабо развито в сравнении с так называемой «подковой» востока, юго-востока и юга края, которые перенасыщены пчелами. Наши выпускники могут многому научить сейчас и своих старших коллег, которые работают по старинке.

Почему заводят новые пасеки

Иван Мель в пчеловодстве уже 52 года. Его, наверное, можно назвать патриархом этой отрасли в крае. Коллеги помнят, что когда прежние специализированные хозяйства в регионе уходили в историю, пчеловод из Кауровского совхоза в Усть-Пристанском районе держался, что называется, до последнего.

Иван Андреевич – единственный действующий специалист в крае, у которого три медали ВДНХ СССР.

– Мне повезло, что попал в свое время в училище в селе Воеводское Целинного района, где учили пчеловодов, – вспоминает Иван Мель. – В нашей семье пчелами никто не занимался. Только у бабушки была пасека, но она мне ничего из своего опыта не успела передать. Вместе со мной в училище в Воеводское попали еще три человека из нашего района. И все они потом работали по полученной специальности. Сейчас пчеловодов в районе стало больше, примерно 70–80 человек, на 2 тыс. пчелосемей. Почему привлекает это занятие моих земляков? Просто невыгодно сейчас из-за дороговизны кормов заниматься коровами или свиньями.

Появление в стране статуса самозанятого, по оценкам специалистов, тоже способствовало возвращению к пчеловодству и тех, кто когда-то учился этому делу, но раньше не занимался им практически.

– Многие понимают выгоду такой формы деятельности. Ведь идет не только стаж, есть льготные условия по реализации продукции, – считает Сергей Кузовлев. – Кто достиг уже больших объемов при 600–2000 пчелосемей, те переходят на другую планку, оформляя предприятие. Потому что используется наемный труд.

Справка

По данным Алтайпищепрома, сейчас 16 компаний-переработчиков меда и 7 индивидуальных предпринимателей имеют право наносить на этикетки своей продукции слово «Алтайский» как наименование места происхождения товара.

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Взято отсюда.

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