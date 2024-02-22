Блокировка. Замок. Счет Фото: pixabay.com

В банковской сфере России впервые почти за два года произошел громкий инцидент. У “Киви банка” отозвал лицензию Центробанк. Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков

Центробанк России отозвал лицензию у “Киви Банка” (QIWI Банк), передает РИА Новости.

По данным ТАСС, отзыв лицензии у “Киви Банка” – первый подобный случай за почти два года. В 2023 году не отозвали ни одной лицензии, а в 2022 году у банков отозвали лишь две лицензии.

Когда отозвали лицензию у “Киви банка”

Решение Центробанка об отзыве лицензии начнет действовать с 21 февраля 2024 года.

Почему у “Киви банка” отозвали лицензию

В Центробанке объяснили, что “Киви Банк” систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

В течение последних 12 месяцев к “Киви Банку” пять раз применяли ограничительные меры, включая запрет на осуществление отдельных операций, сообщают “Ведомости”.

Регулятор заявил, что “Киви Банк” не был значимым кредитором реального сектора экономики, но был вовлечен в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.

Сообщается, что информация об операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы.

Центробанк Фото: Телеканал “Толк”

Что теперь будет с QIWI Банком

В QIWI Банке с 21 февраля по приказу Центробанка РФ назначена временная администрация. Она будет работать до “дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства”, пишет Ura.Ru.

Функции временной администрации возложены на Агентство по страхованию вкладов.

Полномочия исполнительных органов QIWI Банка приостановлены.

Что будет с деньгами на QIWI-кошельках

Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков, убедился корреспондент РИА Новости.

Вклады в “Киви Банке” были застрахованы. Деньги с депозитов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. (в совокупности на одного вкладчика), включая начисленные проценты, будут возвращены клиентам банка, пишут “Ведомости”.

Что за проблемы с платежной системой Contact

Платежная система Contact, популярная у российских релокантов, перестала работать после отзыва лицензии у QIWI Банка, сообщает РБК.

Этот сервис принадлежит “Киви Банку” и используется для переводов денег за границу. После санкций против “Юнистрима” он оставался одним из наиболее популярных сервисов для трансграничных переводов наряду с “Золотой короной”.

Взято отсюда