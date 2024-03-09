Почему жителям Алтайского края предлагают пойти на выборы Президента РФ всей семьей

Более 100 семей из Алтайского края участвуют во всероссийском социальном проекте «Всей семьей». В качестве очередного задания организаторы предлагают вместе с родными прийти на выборы Президента РФ.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе на ценные призы необходимо сделать общую семейную фотографию. Например, на фоне избирательного участка. Если голосуете дистанционно, то можно сфотографироваться у экрана компьютера, а после выложить у себя на странице ВКонтакте с хештэгом #всейсемьей.

Всем, кто выполнит задание, вручат именной электронный сертификат участника, который можно будет приложить к вашему семейному портфолио. Розыгрыш состоится 4 апреля. Победители получат 100 тысяч фотокниг, а также 2 тысячи сертификатов популярного маркетплейса.

Напомним, выборы Президента России будут проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта.

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Взято отсюда.

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