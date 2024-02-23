Почему молодые бийчане выбирают военную службу и кто помогает им на этом пути

Ребята из Бийска поступают в военные вузы

20-летний курсант первый год обучается в Военно-воздушной академии Воронежа. На родину в Бийск он приехал на каникулы, чтобы навестить свою семью и провести профориентационные мероприятия в образовательных учреждениях города. Корреспонденту «БР» удалось встретиться с курсантом и узнать, какой путь он проделал для достижения своей заветной цели.

Евгений спустя полгода обучения говорит уже по-военному кратко. К сожалению, правила академии запрещают публиковать в СМИ фотографии курсантов, в будущем людей военных, имеющих допуск к секретности.

Шаг к мечте

– Изначально мне нравилось все военное, увлекался этим. Часто смотрел телепередачу «Военная приемка». После девятого класса поступил в Бийский государственный колледж, учился на электромонтера, – рассказывает Евгений, ныне курсант Воронежской академии. – После того, как окончил колледж, решил, что надо исполнить мечту – пойти учиться в военный вуз. В интернете начал изучать информацию, куда можно поступить. И первый шаг, который я сделал, – пришел в военкомат. Пояснил: хочу обучаться в воронежской Военно-воздушной академии. Меня поддержали, и началась подготовка документов. В прошлом году мне удалось поступить в это учебное заведение. Сложно не было. Я подготовился физически, каждый день бегал, выделял около трех часов на учебу, изучал дополнительные науки, которые пригодятся в академии. Когда меня приняли, радости не было предела! Даже волнение присутствовало, но оно улетучилось, когда я окунулся в атмосферу вуза. Желания все бросить у меня никогда не возникало, ведь то, к чему я стремлюсь, – моя давняя мечта.

Многие выпускники школ и колледжей не знают, что есть люди, готовые им помочь с поступлением в военные учебные заведения. Любовь Гончарова, помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан к военной службе военного комиссариата Бийска, как раз занимается подготовкой кандидатов.

– К сожалению, желающих поступить в военные институты и училища немного. Во-первых, для этого нужно иметь отличное здоровье. Во-вторых, многих родителей тревожит неспокойная обстановка в мире, – поделилась Любовь Петровна. – Я посещаю образовательные организации и родительские собрания, чтобы подробно рассказать о перспективах обучения в военных учебных заведениях. В прошлом году после очередного собрания в школе мне позвонила мама мальчика и сказала, что сын хочет поступать, но она его не пускает. Ее можно понять. Был другой случай, когда парень уже почти собрал документы, но его не отпустили бабушка с дедушкой. При этом сейчас поступить в военный вуз гораздо проще, чем пару лет назад. Однако ребята с горящими глазами, полными желания и надежд, часто не проходят по здоровью. Некоторые отсеиваются еще на предварительном этапе. Мы стараемся помогать каждому кандидату до последнего, пока есть хоть какой-то маленький шанс. Никого не бросаем. Если поступающий не проходит по баллам в один институт, то пробуем подать документы в другой.

Шанс поступить в военное учебное заведение есть всегда. Нужно только попробовать. Конечно, многое зависит от кандидата и того, как он себя покажет. Важны желание учиться и готовность выполнять требования и приказы.

Тут вам не гражданка

Нужно понимать, что обычная жизнь гражданских людей полностью отличается от жизни военного человека. И выбрать вторую решаются только те, кто обладает сильным характером и духом.

– Мои близкие были рады тому, что я нашел свой путь в жизни, но все равно предлагали остаться здесь или найти подходящее учебное заведение поближе к дому. Но я настоял на своем, и семья поняла меня, родные приняли мое решение, –рассказывает Евгений. – Несмотря на всю решимость, я не сразу привык к новой жизни. По прибытии на место учебы первые два-три дня находился в сильном удивлении, если не сказать шоке. Ведь нужно было полностью перестроиться с гражданской жизни, где у тебя был выбор во всем, на другую – военную. Все стало по-другому. Ты дал присягу и обязан выполнять приказы. Но уже через пару дней привыкаешь ко всему и понимаешь, это вполне нормальная жизнь. Живешь по распорядку дня: с понедельника по субботу в 6 часов утра – подъем, потом зарядка, умывание, заправка постелей, завтрак, время для личных потребностей. С 9 часов до 14.30 – учебные занятия. Далее обед и небольшой отдых. В 16.30 мы уже находимся в кабинете самоподготовки, где выполняем задания для следующих занятий. В 19 часов идем на ужин, после чего есть личное время. Каждый занимается тем, что ему нравится. Можно посещать спортивный уголок, продолжить учиться, поиграть или почитать. В 22 часа – отбой. Скучно не бывает, всегда есть чем заняться. Суббота и воскресенье – день увольнительных. В выходной можно поспать на час дольше, чем обычно. Вроде мелочь, но даже это радует.

Дослужить до генерала

Есть у обучения в военных вузах плюсы, подобные которым другие образовательные учреждения не могут предложить своим студентам. Например, первый курс обучения с проживанием в казарме засчитывается как прохождение срочной службы. На втором курсе уже можно заключить контракт. А еще появляется возможность проживать отдельно от всех и получать приличное денежное довольствие и различные надбавки к нему: за секретность, заслуги в учебе и спорте и прочее. Сюда же считаем бесплатное трехразовое питание, предоставление формы, оплату проезда к месту отдыха и обратно одни раз в год для курсанта и полностью оплачиваемый летний отпуск. После окончания обучения курсант получает первое офицерское звание – лейтенант.

Еще один ощутимый плюс военной службы – возможность пойти на пенсию после 20 лет выслуги. Кстати, время обучения входит в стаж. Кроме того, военнослужащим обязательно предоставляют квартиру и гарантируют место службы.

– Действительно, у тех, кто выбирает военное учебное заведение, порой гораздо больше перспектив и возможностей, чем у студентов гражданских вузов, – говорит Любовь Гончарова. – Яркий пример. Два товарища поступили в медицинские институты Санкт-Петербурга. Только наш кандидат пошел в военный вуз, а его друг – в государственный. Между собой они созванивались и делились своими впечатлениями. Оказалось, в военном образовательном учреждении по той же специальности курсанты изучали намного больше материала по программе. К тому же у них были специальные манекены, которых нет в гражданском учебном заведении.

Не только парни могут обучаться военному делу, но и девушки, правда, для них выбор ограничен, но также нужно пройти конкурс и, самое главное, дружить со спортом. Здоровье и способности к учебе – главные параметры, на которые обращает внимание военная комиссия. Учиться сложно, но если есть стремление, то все трудности нипочем.

– Я знал, куда иду, потому что осознанно выбрал этот путь. Сейчас за полгода обучения полностью адаптировался, – рассказывает Евгений. – За время, проведенное в академии, во мне многое изменилось: я стал более внимательным, организованным, самое главное, стал гораздо сильнее ценить поддержку и отношение окружающих. Если что-то не получается, тебе обязательно помогут, подскажут и объяснят. Могут даже указать на твои минусы, которые сам раньше не замечал, а они есть и мешают в жизни. Никто из товарищей тебя не бросит и не оставит наедине с трудностями. Такой помощи будешь только рад.

О том, куда курсант отправится после выпуска, Евгений говорит просто: куда Родина пошлет. И уже сейчас он точно знает, что через 20 лет на пенсию уходить не планирует, и ставит перед собой амбициозные планы – достичь звания генерала армии.

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Взято отсюда