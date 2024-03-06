По последним данным Алтайкрайстата, килограмм стоит чуть больше 500 рублей, но жители не согласны

6 марта 2024, 11:25102Написать комментарий

Жительница Алтая пожаловалась на цены на говядину в паблике «Черное и Белое Барнаул» во «ВКонтакте».

— Если раньше мякоть можно было купить за 580, то сейчас — 750–800, рёбра — 370–380, то сейчас — 450. Сложно с говядиной в деревне: дорогие корма, трудности со сбытом, так как из-за запрета продажи мяса при подворном убое сами крестьяне не могут везти мясо в город, — переживает автор поста.

По данным Алтайкрайстата на 26 февраля килограмм говядины в среднем по региону стоит 522 рубля. В Барнауле самое дорогое мясо — 540 рублей, а самое дешевое — в Рубцовске — 474 рубля.

По данным ведомства на начало декабря прошлого года, килограмм мяса в среднем в крае стоил 478 рублей. В Барнауле — 471 рубль, в Рубцовске — 450 рублей. В середине января 2024-го — уже 502 рубля — по региону, 513 рублей и 454 рубля — в Барнауле и Рубцовске соответственно.

Экономист Анатолий Ижболдин-Кронберг из Алтайского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, рассказал NGS22.RU, что случилось с ценами на мясо.

— В первую очередь издержки самого разного рода: от кормов до убойных пунктов. Инфляцию тоже никто не отменял. Плюс торговая надбавка. Посредники между производителем и магазином тоже не хотят остаться без прибыли. Если мы говорим об импорте, конечно, курс доллара сказывается, — объяснил эксперт.

Кроме того, Ижболдин-Кронберг не исключает банального повышения спроса на говядину. Например, на фоне роста цен на курицу.

В конце 2023-го «Парламентская газета» со ссылкой на директора Национального союза производителей говядины Романа Костюка писала, что снижения цен на этот продукт ждать не стоит. Главная причина — рост издержек при производстве. Просчитать их почти невозможно.

Отказаться от импортной говядины и вовсе нереально.

— Мы до сих пор завозим от 280 до 320 тысяч тонн импортной говядины в год, что составляет не менее 20 процентов от общего объема производства. Для сравнения: наши собственные, отечественные производства занимают всего 18 процентов. Остальное же мясо, которое попадает на прилавки, — это, по сути, отходы молочного сектора, который также сегодня нацелен на сокращение поголовья и повышение продуктивности, — отметил Костюк.

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Взято Источник

06.03.2024