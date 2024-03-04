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Почему на СВО не используют новые танки Армата, хотя они стоят на вооружении

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Почему на СВО не используют новые танки Армата, хотя они стоят на вооружении

Танк Т-14 "Армата" Фото: Сайт Минобороны России

В “Ростехе” официально подтвердили, что новейший танк Т-14 “Армата” с уникальной необитаемой башней стоит на вооружении армии РФ. Однако на СВО эти танки применять не собираются

Танки Т-14 “Армата” называют будущим основным танком российской армии. “Армата” создавалась с целью заменить большинство стоящих на вооружении моделей. Сейчас Т-14 поступил на вооружение армии, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов.

Танки Т-14 “Армата” на СВО

Новые танки по функционалу намного превосходят другие существующие танки, но и стоят очень дорого, поэтому их вряд ли будут применять в ходе специальной военной операции на Украине, заявил журналистам Чемезов.

В июле 2023 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что группировка войск “Юг” применила в бою танки Т-14 “Армата”.

“Несколько единиц участвовали в бою, чтобы посмотреть, как себя проявит танк. Потом они были выведены с передовой”, – рассказал собеседник ТАСС.

Что за танки “Армата”

Главная “фишка” Т-14 – необитаемая башня танка. За обзор отвечают датчики и камеры.

Экипаж из трех человек находится в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса, уточняет “МК”. Это помещение оснащено мониторами. Управление огнем производится с помощью планшетов и панелей управления. Т-14 оснащен многослойной броней, обеспечивающей высокий уровень защиты от бронебойных снарядов и противотанковых ракет.

“Армата” предназначена для работы в составе группы, участники которой находятся в постоянном взаимодействии друг с другом и управляют машиной через единую систему.

Взято отсюда

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