реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Почему не стоит добавлять молоко в кофе: ученые дали важный совет

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Почему не стоит добавлять молоко в кофе: ученые дали важный совет

Кофе. Молоко. Латте. Кофейня. Бариста. Напиток Фото: Unsplash.com

Неожиданный совет дал американский нейробиолог. По его мнению, кофе может принести пользу, но вот добавление в него молока всю эту пользу может свести на нет

Не добавлять кофе в молоко – хорошая идея, считает нейробиолог Роберт Лав. Добавление молока в кофе может нейтрализовать всю потенциальную пользу для здоровья, пишет “Российская газета”.

Какая польза у кофе?

Регулярное употребление кофе коррелирует со снижением риска сердечных заболеваний, диабета и болезни Паркинсона.

Кофе – один из самых богатых источников полифенолов. Эти соединения являются антиоксидантами и защищают нас от развития некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных заболеваний.

Что происходит с кофе, когда добавляют молоко?

“Когда вы добавляете в кофе молоко, его белки связываются с полифенолами, снижая их всасывание и способность вашего организма усваивать эти полезные вещества и извлекать из них пользу”, – предупреждает Роберт Лав.

Что добавить в кофе вместо молока

Вместо молока животных нейробиолог предложил использовать альтернативные молочные продукты – кокосовое молоко или молоко из кешью.

А что насчет сахара в кофе?

Сахар в кофе тоже лишний, говорит нейробиолог.

Это точно? Про молоко и кофе?

Есть другие исследования, в которых говорится, что способ, которым полифенолы, содержащиеся в кофе, связываются с аминокислотой, содержащейся в молоке, сохраняет благотворные антиоксидантные и противовоспалительные свойства напитка.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Бийске школьники пострадали от перцового баллончика

Кто-то из учеников пронес перцовый баллончик в бийскую школу. Там…

В Алтайском крае произошла утечка опасного вещества на железнодорожных…

Утечку зафиксировали на перегоне Тараданово — Камень, там из цистерны…

46% опрошенных россиян сдали экзамен в ГАИ с первого…

А вот еще четверть ради водительских прав сдавала экзамен по…

Сергей Шишкарёв: ГК «Дело» инвестировала полмиллиарда долларов в развитие…

Мощность зернового терминала ГК «Дело» в Новороссийске вырастет до 10,5…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp