Кофе. Молоко. Латте. Кофейня. Бариста. Напиток Фото: Unsplash.com

Неожиданный совет дал американский нейробиолог. По его мнению, кофе может принести пользу, но вот добавление в него молока всю эту пользу может свести на нет

Не добавлять кофе в молоко – хорошая идея, считает нейробиолог Роберт Лав. Добавление молока в кофе может нейтрализовать всю потенциальную пользу для здоровья, пишет “Российская газета”.

Какая польза у кофе?

Регулярное употребление кофе коррелирует со снижением риска сердечных заболеваний, диабета и болезни Паркинсона.

Кофе – один из самых богатых источников полифенолов. Эти соединения являются антиоксидантами и защищают нас от развития некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных заболеваний.

Что происходит с кофе, когда добавляют молоко?

“Когда вы добавляете в кофе молоко, его белки связываются с полифенолами, снижая их всасывание и способность вашего организма усваивать эти полезные вещества и извлекать из них пользу”, – предупреждает Роберт Лав.

Что добавить в кофе вместо молока

Вместо молока животных нейробиолог предложил использовать альтернативные молочные продукты – кокосовое молоко или молоко из кешью.

А что насчет сахара в кофе?

Сахар в кофе тоже лишний, говорит нейробиолог.

Это точно? Про молоко и кофе?

Есть другие исследования, в которых говорится, что способ, которым полифенолы, содержащиеся в кофе, связываются с аминокислотой, содержащейся в молоке, сохраняет благотворные антиоксидантные и противовоспалительные свойства напитка.

Взято отсюда