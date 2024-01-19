Новые трамваи 802Е в депо Барнаула Фото: barnaul.org

Отметим, что новые белорусские трамваи планируется направить по городским маршрутам №1 и №7. Сегодня стартуют ходовые испытания вагона

В Барнауле готовят к запуску новые белорусские трамваи. Этот вопрос обсудили на совещании в мэрии, говорится в сообщении администрации города.

Первый замглавы администрации города Андрей Федоров пояснил, что все трамваи передали на баланс Горэлектротранса, провели технические осмотры подвижного состава, получили регистрационные номера.

Предприятие подготовило экипажи для новых трамваев: все водители прошли обучение. В настоящее время идет обкатка вагонов на территории предприятия, ведется подготовка путей на маршрутах.

По информации Горэлектротранса, 19 января во второй половине дня начнутся ходовые испытания трамвая. Вагон пройдет по улицам Малахова, Власихинской, Попова до конечной станции “Пивзавод” и в обратном направлении.

Каждый новый трамвай должен проехать без пассажиров не менее 50 километров. Такое требование закреплено в правилах технической эксплуатации. Этап обкатки перед началом работы вагонов на городских маршрутах в обязательном порядке пройдут все белорусские трамваи.

Сегодня испытания пройдут на прямых участкам трамвайного полотна, а на следующей неделе вагоны выйдут на улицы со сложным профилем (пр. Красноармейский и Змеиногорский тракт).

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил довести информацию до горожан о том, что во время обкатки вагоны не будут брать пассажиров.

“Горожане ждут запуска новых трамваев, но ГЭТу сейчас необходимо провести подготовительные мероприятия, чтобы обеспечить безопасную работу нового транспорта на маршрутах. Уверен, горожане отнесутся к этому с пониманием”, – сказал он.

Напомним, что новые трамвайные вагоны модели 802Е, рассчитанные на 150 пассажиров (из которых 34 сидячих места), переданы Горэлектротрансу в рамках реализации мероприятий по обновлению подвижного состава городского пассажирского электротранспорта в январе 2024 года.

Всего на средства краевого бюджета закупили десять машин данной модели. Общая сумма контракта составила 716,4 млн рублей.

Ранее один из новеньких трамваев повредился при выполнении маневровочных работ. Работники Горэлектротранса срочно взялись за ремонт.

Взято отсюда