Почему пассажира с лишним весом сняли с самолета в Барнауле

В Барнауле авиакомпания с полицией высадила пассажира, который не смог пристегнуться

Решение о снятии пассажира с рейса принимали представители авиакомпании

27 февраля один из авиапассажиров, купивший билет на рейс «Барнаул-Москва», не долетел до столицы. Мужчину высадили из салона самолета по требованию бортпроводников.

Конфликт вспыхнул после того, как пассажир плотного телосложения, занимавший место у аварийного выхода не смог пристегнуться. На просьбу проводников пересесть на другое место, где можно воспользоваться ремнем-удлинителем, по версии экипажа, мужчина возмутился и позволил себе «пару ласковых».

По некоторым данным, высаженным пассажиром оказался бывший депутат АКЗС из Рубцовска.

– Решение о снятии пассажира с рейса принимали представители авиакомпании, – сообщили «КП» источники в аэропорту. По версии очевидцев, у соседей в салоне самолета к мужчине претензий не было, но представители авиакомпании все же решили принять жесткое решение о выводе с полицией.

Формально представители авиакомпании действовали согласно правилам. В разделе «Предоставление услуг» на сайте авиакомпании есть пункт, в котором говорится что «в интересах безопасности полёта члены экипажа вправе в любое время изменить рассадку Клиентов в салоне воздушного судна, в том числе, если состояние Клиента, занимающего место возле аварийного выхода, не позволяет обеспечить эвакуацию Клиентов и членов экипажа с воздушного судна в аварийных ситуациях». Кроме того, там же сказано, «что на определенные места не допускаются Клиенты, которым требуется удлинительный ремень, либо которые не могут свободно опустить подлокотник, сидя в кресле».

В комментариях на эту тему в сети, помимо самой частой фразы «Надо худеть», есть и другие, с вопросами в адрес авиакомпании. К примеру, такие:

«Страдаю избыточной массой тела. В некоторых типах салонов мне не хватает длины ремня, и я пользуюсь удлинителем. Extra space места стоят дополнительных денег. И если с ребенком это место не купить, система не даст, то про запрет на удлинитель я не нашел нигде в условиях покупки. Так что ответственность в данном инциденте лежит в том числе и на авиакомпании. Мужчина не прав в том, что начал бузить. Его сняли правомерно, но этого можно было бы избежать, если бы четко было описано».

«Есть ряд заболеваний, при которых очень сильно толстеешь <…> Компания cо своими правилами перевоза багажа. Друга сняли за то, что законно хотел ружье провезти. Разобранное. Все как положено, в багажном отделении. А уж роликов в «Ютуб» как они доплатить за багаж требуют, угрожая снять с рейса, превеликое множество».

В данный момент проверку инцидента начала московская межрегиональная транспортная прокуратура. По результатам проверки будет дана оценка действиям работников авиакомпании

На него составили протокол

Взято отсюда

27.02.2024