Почему работу лучше искать через центр занятости

«Какой смысл при поиске работы обращаться в центр занятости, ведь все вакансии можно найти в Интернете или в кадровых агентствах?

Елена Тарасова, г. Барнаул».

Отвечает Надежда Капура, начальник регионального управления по труду и занятости населения:

– Во-первых, центры занятости оказывают услуги бесплатно. Во-вторых, они предлагают меры господдержки, в-третьих, имеют прямой выход на работодателей, и по итогам встречи их специалисты могут скорректировать трудовое поведение соискателей. Чего греха таить, часто у них бывают завышенные ожидания. Они могут необъективно оценивать свои способности. И пройдя профилирование в Центре занятости, пообщавшись с профконсультантами и профпсихологами, меняют свои притязания на более реалистичные. Получив объективную оценку навыков, они ищут работу более результативно.

С другой стороны, и работодатели порой виноваты, что у них не закрепляются рекруты.

Мы направляем на крупное предприятие безработных, а они, проработав небольшое время, увольняются, вырастает и текучка персонала, который уже давно трудится. После мы приходим на завод, выясняем причину. Порой видим, что текучка связана с чрезмерными нагрузками, неудобным графиком труда. После общения с работодателями те меняют свою кадровую политику. В течение этого года на фоне дефицита работников стали расти зарплатные предложения. Отдельным квалифицированным специалистам предприятия готовы платить 80–100 тысяч. рублей, расширяют социальные пакеты, предлагая проживание в общежитиях или в арендуемых квартирах, вводя более гибкие графики работы.

Открытость рынка труда позволяет выстраивать положительный диалог с другими работными ресурсами. Мы сегодня имеем соглашение с коммерческими кадровыми агентствами. В его рамках есть возможность обмениваться вакансиями для того, чтобы предоставить их тем нашим соискателям, которые ищут работу на коммерческих платформах.

ШУМИЛОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

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