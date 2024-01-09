Сергей Нетиевский Фото: Скрин с видео

Та самая “вредная учительница” из “Уральских пельменей” артист Сергей Нетиевский ушел из коллектива еще несколько лет назад, но конфликт вокруг его ухода начал затихать только сейчас

В 2015 году в команде “Уральских пельменей” произошел конфликт, закончившийся судами и исками. Артист Сергей Нетиевский покинул свой пост с громким скандалом.

Почему Сергей Нетиевский ушел из “Уральских пельменей”

Сначала бывшие партнеры уволили Сергея Нетиевского с поста директора, он обжаловал это решение, но потом все же ушел сам. А потом экс-партнеры стали предъявлять друг другу многомиллионные претензии через суды, пишет Е1.Ru. В том числе был и спор за исключительные права на товарный знак “Уральские пельмени” и выпуски программы.

В ноябре 2022 года Сергей Нетиевский рассказал журналистам о причинах ухода из коллектива:

“За 20 лет у нас с ребятами все же накопилось множество “люфтов” и недопонимание в договоренностях. И тут нашелся человек, который этим воспользовался, Евгений Орлов, который и стал новым директором коллектива, с коим у меня образовался личный конфликт”, – цитирует Нетиевского “КП”.

Евгений Орлов, в свою очередь, излагал “АиФ” другую точку зрения:

“Проверки прошли, и Нетиевский, к своему огромному сожалению, досадить товарищам не смог. Можно вспомнить его уголовные заявления, которые он подал на всю команду, например, три года назад, и сравнить с этими завиральными заверениями в дружбе, нежном отношении к своим бывшим соратникам”.

Взято отсюда