Почему в феврале бывает 29 дней

29 февраля наступает раз в четыре года.

За период астрономического года от одного мартовского равноденствия до следующего Земля совершает полный круг вокруг Солнца. Однако планета проходит это расстояние не за 365 дней согласно григорианскому календарю, а за 365 дней 5 часов 48 минут 45 секунд.

Из-за этого каждый год накапливаются «не вошедшие» в календарь часы, и спустя четыре года они образуют почти сутки. Чтобы компенсировать эту «календарную недостачу» и предотвратить смещение фактических сезонов года относительно календарных, каждый четвертый февраль и удлиняется на один день.

Впервые понятие високосного года появилось еще во время правления Юлия Цезаря в 45 году до н.э.

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Взято отсюда.

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