Почему в начале весны обязательно нужно готовить борщ

В середине марта, когда весна уже стучится в наши окна, но зима еще не сдалась, наваристый вкусный борщ становится настоя­щим спасением. Во-первых, в это время года людям не хватает витаминов, а капуста, картофель, морковь, свекла и лук – кладезь микроэлементов, необходимых организму после долгой зимы.

Итак, по данным Алтайкрайстата, в феврале 2024 года средняя цена картофеля составляет 26 рублей за килограмм, капусты – 32, моркови – 41, лука – 30 рублей. Наш регион выглядит весьма выигрышно – стоимость овощей на 10–20% ниже среднероссийских цен. Для сравнения данные Росстата: картофель – 30, капус­та – 42, лук – 39, свекла – 42, морковь – 48.

Редакция «АП» решила на практике выяснить, сколько стоят овощи для любимого супа в магазинах. Кроме того, посчитаем и цену кастрюли популярного первого блюда в марте 2024 года. Для этого возьмем классический рецепт без излишеств: основой его станет бульон, зажарка из моркови и лука, а также остальные овощи из борщевого набора.

Овощная история

Вот типичный список продуктов для приготовления борща на 8 порций, который можно найти в Интернете:

говядина – 500 г;

картофель – 500 г;

капуста белокочанная – 500 г;

свекла – 300 г;

морковь – 300 г;

лук репчатый – 150 г.

О мясе поговорим позже, а пока разберем овощную начинку. Сначала я посетил три популярные барнаульские торговые сети, чтобы посмотреть среднюю стоимость борщевого набора – «Ярче», «Марию-Ра» и «Пятёрочку». Что удивительно, цена борщевого набора оказалась даже ниже официальных цифр Алтайкрайстата. Вероятно, это связано с политикой крупных торговых сетей по добровольному ограничению наценки на социально значимые товары с 2022 года. Так, в «Ярче» овощи можно купить по следующим ценам (в рублях): картофель – 20, морковь – 30, свекла – 26, лук – 26, капуста – 29. В «Марии-Ра» картофель – 19, морковь – 35, свекла – 35, лук – 25, капуста – 30. В «Пятёрочке» картофель – 20, морковь – 28, свекла – 26, лук – 25, капуста – 33.

Для полноты картины также посетил премиальный магазин «Бахетле», рынок «Фермерский дворик» и случайный овощной киоск на одной из улиц города. В первом цены следующие (в рублях): картофель – 50, морковь – 43, свекла – 40, лук – 36, капуста – 39. Во втором: картофель – 35, морковь – 39, свекла – 40, лук – 30, капуста – 35. В третьем: картофель – 35, морковь – 45, свекла – 45, лук – 35, капуста – 36.

Для сравнения возьмем еще популярную сегодня доставку «Самокат». Здесь цены не такие демократичные, поскольку в них закладывается стоимость транспортировки продуктов до каждой квартиры. Самый дешевый картофель обойдется покупателю в 229 рублей за 5 кг, или 46 руб. за кг. Капуста продается поштучно, один кочан весом 1,5–2 кг стоит 109 рублей, или от 55 руб. за кг. Свекла упакована небольшими порциями по полкило за 45 рублей, или 90 рублей за кг, а морковь – по 600 г за 69 руб­лей, или 115 руб. за кг. Килограмм репчатого лука в доставке продают по 69 рублей.

Стоимость овощной начинки для супа из «Ярче» составит 45 рублей, «Марии-Ра» – 49, «Пятёрочки» – 47, «Бахетле» – 75, «Фермерского дворика» – 63, овощного киоска – 68, «Самоката» – 124.

Интересно, что во всех случаях качество овощей отличается не сильно. Да, в бюджетных магазинах иногда встречается мелкий или потрепанный картофель с морковью, однако больше свежесть зависит от привозки – зачастую по низкой цене можно купить неплохой товар.

Мясная начинка

По данным Алтайкрайстата на 26 февраля, средняя стоимость говядины в регио­не составляет 523 рубля, свинины – 357, курицы – 227, что немногим выше среднего по России. А что же в самих магазинах?

Самый дешевый вариант для варки мясного бульона – специальные суповые наборы из костей, которые продаются в «Марии-Ра» и «Пятёрочке» за 39 рублей. Чуть подороже, но уже с мясом, нашел свиные кости для супа в «Фермерском дворике» – по 100 рублей за позвоночник или 150 рублей за ребра. При этом продавщица уверяла, что эта «крестьянка» из Тальменского района по вкусу даже рядом не стоит с традиционными мясными магазинами. Для супа подойдет и свиное рагу, например, в магазине «Ярче» оно стоит 173 рубля. Во «Вкусной жизни», «Алейском мясокомбинате» и других специализированных ларьках цены оказались примерно на одном уровне – кости в районе 100 рублей, курица порядка 250 рублей, свинина – 350 рублей, говядина – от 500 рублей (на кости) до 800 рублей.

В «Фермерском дворике» увидел тушки цыплят всего за 255 рублей, вспомнил о вкусном супе из деревенской курицы. Оказалось, это продукция бийской птицефабрики. А вот фермерские куры из Косихинского района отпускают с прилавка по 595 рублей за кило – тут даже говядина не конкурент.

«Очень дорого, – соглашается продавщица. – Всего год назад они стоили по 430. Да и не берет никто. Я тут с открытия работаю (2016 год. – Прим. ред.), тогда деревенских кур по 20 штук в день продавала. Сейчас привезут штук семь – две недели лежат, никто не берет».

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Взято отсюда.

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