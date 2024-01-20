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Почему в Сети ждут воскрешения Пригожина, назначенного на 25 января

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Почему в Сети ждут воскрешения Пригожина, назначенного на 25 января

Евгений Пригожин Фото: t.me/concordgroup_official

В СМИ и соцсетях все громче звучат конспирологические теории: Евгений Пригожин, основатель ЧВК “Вагнер”, якобы может быть жив и что его гибель якобы была инсценировкой

Гибель такой известной и противоречивой личности, каким стал глава ЧВК “Вагнер”, показалась многим россиянам как минимум загадочной. Сразу же появились теории заговора, часть из которых гласила, что “на самом деле” Евгений Пригожин может быть жив, и ему зачем-то надо, чтобы его считали мертвым.

Официальная позиция Следкома РФ такова: бизнесмен Евгений Пригожин мертв. Он разбился вместе с другими пассажирами бизнес-джета Embraer Legacy 23 августа в Тверской области. Генетическая экспертиза подтвердила, что Пригожин и его приближенные из ЧВК “Вагнер” действительно были на борту разбившегося самолета.

Но, видимо, не все верят в официальную версию, и появляются новые гипотезы и различные конспирологические теории. В Сети не утихают слухи о том, что гибель главы ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина – якобы фейк.

Взято отсюда

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