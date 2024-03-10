Почему важно сохранять историческую память

В АлтГУ руководитель Центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева встретилась со студентами-историками и представителями Российского исторического общества в Алтайском крае.

Сохраним главное

По словам Елены Малышевой, знание истории помогает избежать ошибок в будущем и формирует национальную идентичность. При этом общие ценности и идеалы создают мировоззрение.

Важно в условиях открытого информационного пространства, большого потока информации сформировать фундамент ценностей в обществе, прежде всего у молодого поколения, который сможет устоять перед любой информационной диверсией.

– Сейчас, наконец, мы пытаемся разобраться в истории своей страны, а также ее роли в мире. Нужно противостоять попыткам переписывания истории. Наш президент говорит, что нас интересует не просто историческая память, а историческая правда. В нашей истории были победы, ошибки, мы ни от чего не отказываемся. Только в условиях проводимой президентом Владимиром Путиным политики по сохранению исторической памяти залог суверенитета нашей страны. Мне, как историку-архивисту, это важно. Я вижу те изменения, которые произошли в последние годы, они были инициированы нашим президентом и должны быть продолжены. В этом заинтересована и сама молодежь, в том числе студенты-историки, поскольку хотят жить в стране, которой можно гордиться, – отметила Малышева.

Историки АлтГУ попросили спикера подробнее рассказать о деятельности Центра исторической памяти при Президенте РФ.

Елена Малышева рассказала, что Центр создан в конце прошлого года. Сегодня историческая память – одно из приоритетных направлений государственной политики и общественного запроса. Она базируется на том, что нас окружает в школе и вузе, дома, в общественной жизни. И через эту призму вы уже прогнозируете свое будущее: у каждого есть в мечтах, где он хочет работать, в какой стране жить. Это тот самый «25 кадр» нашей ментальности, который формирует наше будущее. Центр создан по инициативе президента России. Сейчас ведется агрессивная политика со стороны коллективного Запада в отношении нашей страны именно через историческую память.

По словам Елены Малышевой, в конце 80-х – начале 90-х годов важные исторические события для каждого российского человека были подвергнуты пересмотру, критике. И молодое поколение получило эту информацию безальтернативно, не имея при этом мировоззренческого фундамента. Тогда появился нигилизм в преподнесении истории. Любой факт можно интерпретировать. Существуют разные точки зрения на те или иные события. Но специалист тем и отличается от обывателя, что он анализирует разные точки зрения, рассматривает и принимает во внимание разные концепции. Но в основе всего должны лежать ценностные ориентиры исторической памяти, чтобы не поддаваться деструктивным веяниям. И в этой связи она приобретает концептуальное значение.

– На Украине произошла интервенция исторической памяти. Нацизм возвели на пьедестал. Он открыл дорогу неонацизму. Таким образом, историческая правда – это не теоретическая конструкция, а практическая. Под влиянием деструктивных тенденций происходят попытки пересмот­реть историю, сделать ее предметом политических игр, – отметила Елена Малышева.

Новые учебники

В обилии информации трудно отделить правду от лжи, поэтому в обществе велик запрос о том, как там все было на самом деле. На государственном уровне в связи с этим внедряются новые учебники.

– Я всю жизнь связала с историко-архивным институтом. Была его деканом и директором, при этом всю жизнь читала историю государственных учреждений. У меня, как у историка-архивиста, особое уважение к документу. Есть архивные документы, которые благодаря президенту знает вся страна. В недавнем интервью с Такером Карлсоном он на них ссылался. Считаю, за специальностью историка-архивиста большое будущее. Я проехала по регионам и увидела, что специальность становится высокотехнологичной. Это интересно и современно, и притягивает молодые кадры. Профессия вырабатывает жизненный иммунитет ко многому, – рассказала Елена Петровна.

Елена Малышева также отметила, что историческая память объединяет людей. В каждом современном движении есть исторический трек. В Движении Первых – хранители истории, в «Волонтёрах Победы» – история семьи. Много масштабных федеральных проектов, которые были поддержаны президентом. Например, проект «Без срока давности», «Города трудовой доблести» и т. д.

– Сегодня много делается для сохранения единого исторического пространства. Мы говорим о едином учебнике истории. Его оценки неоднозначны. Мы уверены, что в дальнейшем на разных уровнях учебники будут дорабатываться, но первый шаг сделан. В вузах введен курс «История российской государственности». И он тоже будет развиваться. Это очень хорошее начинание. Когда-то я проходила подобный курс. И сейчас в него вдохнули новую жизнь, – отметила Малышева.

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Взято отсюда.

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