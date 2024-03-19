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Почему все ищут Кейт Миддлтон и что известно о состоянии ее здоровья

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Почему все ищут Кейт Миддлтон и что известно о состоянии ее здоровья

Кейт Миддлтон Фото: vk.com/kensingtonroyal

Очевидцы несколько раз замечали Миддлтон вместе с ее мужем и детьми в общественных местах. Сама принцесса еще не комментировала свое здоровье и перенесенную операцию

В Британии обеспокоены пропажей принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Она более двух месяцев не появлялась на публике после сообщений о перенесенной операции на брюшной полости, сообщает РЕН ТВ.

Где сейчас Кейт Миддлтон

Недавно СМИ опубликовали информацию о том, что принцессу увидели в местном фермерском магазине. По словам очевидцев, она выглядела “счастливой, здоровой и расслабленной”.

16 марта Кейт и ее супруга принца Уильяма видели неподалеку от колледжа Аделаида в Виндзоре. По данным местных СМИ, они ходили по магазинам без детей.

Также королевскую чету заметили на спортивном мероприятии, в котором принимали участие их дети – десятилетний Джордж, восьмилетняя Шарлотта и пятилетний Луи. Есть предположения, что они также появятся в церкви в Виндзоре в пасхальное воскресенье – 31 марта.

Что известно о состоянии здоровья Кейт Миддлтон

В королевской пресс-службе 17 января сообщали, что Кейт перенесла неожиданную операцию на брюшной полости. Утверждалось, что она будет восстанавливаться до конца марта. На следующий день журналисты заявили, что принцесса хорошо себя чувствует.

29 января стало известно, что Миддлтон вернулась домой. При этом сама британская принцесса не делала никаких заявлений. Появились слухи о серьезном заболевании Кейт, коме, а также разводе с принцем Уильямом. Однако они не подтверждались.

Ранее на пропажу Кейт Миддлтон обратила внимание представитель МИД России Мария Захарова. Она посоветовала Британии заняться ее поисками в ответ на заявление Гранта Шаппса о “сворованных выборах” в РФ.

Взято отсюда

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