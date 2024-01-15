Футбол. Мяч Фото: pixabay.com

Почему освистали Тони Крооса? Игрок вышел на поле, и до конца матча каждое его касание мяча сопровождалось гулом болельщиков

На матче “Реал” – “Атлетико” в полуфинале Суперкубка Испании зрители освистали игрока “Реала” Тони Крооса.

Матч проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Болельщики стадиона “Аль-Авваль Парк” встречали гулом каждое касание мяча Кроосом, сообщает “Спорт-Экспресс”.

Почему освистали Крооса? Предположительно, такое поведение зрителей связано с критическими высказываниями игрока о трансферах европейских футболистов в Саудовскую Аравию, пишет “Чемпионат”.

Кросс заявлял, что в эту страну едут играть только ради денег, отказываясь от высоких футбольных целей, и это работает против футбола. И что лично его остановила бы от такого перехода ситуация с правами человека в Саудовской Аравии.

После матча Кроос написал в соцсетях:

“Сегодня было весело! Потрясающая публика!” – приводит ироничную цитату футболиста Sports.ru.

Взято отсюда