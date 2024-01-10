Самое интересное, что это был «Аэрофлот»

Привет, на связи главред 116.RU Карина Миллер. И сегодня неожиданно для себя хочу поговорить про самолеты, на которых мы с вами летаем сейчас и, боюсь, на которых придется перемещаться ближайшее время. Почему высказываю опасения? Если раньше я знала о проблемах в нашей гражданской авиации только со слов экспертов, то теперь я в полной мере проблему эту ощутила. Сейчас всё расскажу, а в комментариях давайте обсудим. Это то, что касается каждого из нас.

Что, собственно, произошло? Я возвращалась из Москвы в Казань. Обычно, когда поездка выдалась слишком напряженной, я покупаю билеты на рейс «Аэрофлота». Так надежнее, думала раньше я. Да и за всю мою богатую историю полетов авиакомпания не задерживала рейсы, кресла удобные, самолеты приличные. Подождите, не думайте, что это реклама. Нет.

И 4 января я тоже решила лететь из Москвы в Казань «Аэрофлотом», чтобы исключить непредвиденные ситуации, которые могут помешать моим очень важным планам (вернуться домой в 12 дня и лечь спать). Купила билет на 10:30 и уже в 7 утра была в аэропорту (так сложилось). Обычно, к слову, я постоянно опаздываю на рейсы и забегаю в самолеты последняя, а тут приехала слишком рано.

Ближе к 10:00 пассажиры начали собираться у 101-го выхода в Шереметьево — объявили посадку. Я подошла тоже и слышу, что пассажиры другого рейса ну очень громко и неприкрыто высказывают возмущения. Оказалось, «Аэрофлот» несколько раз за утро уже переносит рейс в Минеральные Воды. Я сочувствующе посмотрела на измотанных ожиданием людей и пошла на посадку. Зашла в самолет, как и все остальные, разместила ручную кладь и заняла свое место. Двери за нами закрыли. И тут начался кордебалет, после которого я вряд ли вообще теперь буду пользоваться для путешествий самолетом.

Пилот по своему обыкновению нас поприветствовал и предупредил, что сейчас борт должен пройти противообледенительную обработку, и полетим. Но мы никуда не полетели ни через 10 минут, ни через 30 минут. Спустя довольно приличное количество времени (увы, не засекла) пилот объявил, что мы не можем вылететь по неким производственным причинам. Что это значит, объяснять нам никто не стал. Другие пассажиры спустя час ожидания в самолете пытались узнать у бортпроводниц, что происходит.

— Я ничего не знаю, — ответила девушка в форме и поспешно удалилась на другой конец борта.

Мы просидели в самолете чуть больше 1,5 часа. Потом нам сообщили, что будет замена борта по техническим причинам. А нас через весь аэропорт в холодных автобусах повезут обратно в здание. В это время мои коллеги уже связались с Шереметьево. Там нам сообщили, что авиакомпания, оказывается, никакой информации о проблемах с самолетами в аэропорт не передавала. Соответственно, что происходит с пассажирами рейса Москва — Казань, сказать ничего не могут.

Мы, ворча, вернулись в аэропорт. Но там нас никакой информацией не снабдили: на когда перенесли вылет, какой выход, стоять ждать или пойти выпить горячего чаю, чтобы до вылета вообще дожить. Ни-че-го. Представители «Аэрофлота» в аэропорту делали вид, будто ничего необычного не происходит.

Некоторое время спустя на табло появилась информация: время вылета в Казань 13:10. Номер выхода тоже изменили. В это время на телефоне висели мои коллеги. Спустя 10 минут попыток дозвониться они услышали, что авиакомпания (о, сюрприз) тоже ничего не знает о своих самолетах! Единственное, что нам сказали, — второй наш борт будет «Аэробус».

Но время шло, на часах 12:40, а посадки всё нет. «Аэрофлот» продолжает настойчиво не везти нас в Казань. И пока мы ждем посадку, по аэропорту раздается объявление, что рейс перенесли на 15 с копейками. Около 104-го выхода пассажиров отправляют за ваучерами на попить чего-нибудь в ожидании вылета. При этом на табло данные не менялись. Параллельно начинаю замечать, что 4 января у «Аэрофлота» в целом день выдался не очень: задержали рейсы в Челябинск, Самару, Минеральные Воды, Калининград.

И пока я думала, чем заняться до 15 часов, нас неожиданно позвали на посадку. Никто из пассажиров, судя по растерянным лицам, не понял, что произошло, но все опять взвалили на себя чемоданы, детей, усталость и пошли загружаться в автобус.

Что-то и в этом самолете было отталкивающее. Выглядел он чисто визуально значительно потрепаннее остальных, да и «аэрофлотовской» яркой ливреи не было. На хвосте и фюзеляже красовалось SkyTeam.

Двери за нами закрыли и опять предупредили про обработку самолета. Ну а потом мы просто просидели на борту минут 40 и нам снова объявили: по производственным причинам нас возвращают в аэропорт, а самолет будут менять. Тут уже, конечно, братья по измотанности и усталости не сдержались: по обшарпанному борту пролетел недовольный гул. Я даже сматерилась, простите мне. Сил оставалось всё меньше, поэтому мы уже не так бодро и активно разобрали свои вещи и поплелись опять в этот несчастный автобус.

В это же время некоторые пассажиры решили, что «Аэрофлот» израсходовал все свои шансы и просто снялись с рейса. Их заверили, что компенсацию они получат. А дабы задобрить остальных, представитель авиакомпании громогласно заявил: всем шампанского за счет заведения ваучеры на питание. Правда, только на 600 рублей. Меня пронял смех, потому что в 7 утра я купила в самой простой кафешке у 103-го выхода стакан зеленого чая за 450 рублей.

Рейс перенесли на 15:45. На сайте появилась информация, что теперь для нас готовят «Боинг». Но проходя мимо сотрудников «Аэрофлота», я краем глаза услышала их щебет, что в это время вылететь нереально. Ну и поплыла я грустная с первого холодного этажа на третий, где хотя бы меня не морозит. И так уж случилось, что и тут случайно подслушала разговор других сотрудников авиакомпании. А они что интересного говорили? Ворчали, что все «Суперджеты» отдали «России» (полагаю, речь шла про авиакомпанию), поэтому у самого «Аэрофлота» теперь серьезные проблемы — летать просто не на чем.

С третьей попытки нам таки дали приличный самолет. И внешне, и внутри он был таким, каким и должен быть борт главной авиакомпании страны. Правда, в 15:45 мы, как и предрекал представитель «Аэрофлота», не вылетели. В это время нас только вяло стали звать на посадку. Шутка ли, но нам дали 106-й выход, прямо рядом с которым висела реклама Татарстана.

На взлетку пилот начал рулить только около 16:30. В Казани мы приземлились в 17:46. Полет нормальный. Но! Сколько теперь мыслей на этот счет.

Во-первых, казанскому и иркутскому авиазаводам стоит поторопиться со сборкой самолетов. Существующие даже у «Аэрофлота» буквально рассыпаются на ходу. Иначе как объяснить, что поменяли три (!!!) самолета на одном рейсе? У меня такого не было ни разу. Как и у других пассажиров, с которыми мы успели уже перезнакомиться и шутили над ситуацией, чтобы просто не сойти с ума от злости.

Во-вторых, учитывая, что у «Аэрофлота» рейс в Казань был не единственный проблемный, может, авиакомпания не справляется? Вдруг стоит ее разгрузить. Ну или возвращаемся к пункту 1 и упираемся в то, что просто нет достаточного количества самолетов на ходу.

В-третьих, куда делись самолеты? Почему авиапарк так резко исхудал? Нет деталей для ремонта? А свое где? Или нет своего? А чье тогда? Эти вопросы адресуем «Аэрофлоту».

Четвертое и, пожалуй, главное: почему ни одна из ответственных служб не заявила о проведении проверки? Два самолета сняли с линии по неким техническим причинам, дважды гоняли пассажиров на мороз и обратно. И ти-ши-на. А что так? Всё же хочется понять, почему произошла замена аж двух бортов и только третий смог увезли пассажиров в пункт назначения с задержкой в шесть часов. Но да бог с задержкой, меня больше беспокоит техническое состояние наших самолетов. А в порядке ли они? Безопасно ли вообще теперь летать?

Сидя уже в третьем самолете, я поняла, почему высокие чиновники (и местные, и федеральные) делают такой акцент на авиастроении. Это важно, да, иначе мы пересядем на конные повозки не сегодня, так завтра. Но наша проблема в том, что у нас дальше разговоров и громких презентаций дело не идет. Да, я сейчас опять буду говорить про казанские Ту-214, которые местные власти клялись и божились насобирать уже в 2023 году аж три штуки! Но было сделано ноль.

На чем мы будем летать? Одна надежда на иркутские МС-21. Именно им авиаэксперты прочат будущее в российской гражданской авиации. А наши «тушки» — это прошлый век, которые нужны просто дабы дождаться серийного выпуска МС-21. Но казанский завод настолько долго тянет резину, что создается ощущение, будто бы Ту-214 так и останется в истории и не станет фениксом, который из пепла возродился и спас гражданскую авиацию страны. С этим справится Иркутск. Обидно, а что делать. А я пока для себя решила, что российские железные дороги — отличная альтернатива самолетам, которые нечем ремонтировать, кроме как синей изолентой.

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10.01.2024