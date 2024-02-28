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«Почта России» объяснила, почему в Зональном изменился график работы отделения

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«Почта России» объяснила, почему в Зональном изменился график работы отделения

Как сообщили в пресс-службе, изменение графика работы связано с нехваткой персонала

В пресс-службе УФПС Алтайского края прокомментировали изменение графика работы почтового отделения в селе Зональном.

Так, с 12 февраля почтовое отделение 659400 действительно обслуживает клиентов по временному режиму работы: понедельник, среда и пятница с 10.00 до 15.30, обед с 12.00 до 14.00. И связано это с нехваткой персонала.

– Мы приносим клиентам извинения за доставленные неудобства. Отметим, что почтальоны так же продолжают доставлять жителям села пенсии, пособия, письма, газеты, журналы, счета за коммунальные услуги, мелкие пакеты из зарубежных интернет-магазинов и даже товары первой необходимости. Как только мы укомплектуем штат почтовый офис в с. Зональном вернется к прежнему режиму работы, – рассказали в пресс-службе.

В управлении также пояснили, что почтовые услуги можно получить в другие дни в почтовом отделении 659411 по адресу: п. Октябрьский, ул. Советская, 16. График работы отделения: в понедельник, среду, четверг и пятницу с 09.00 до 17.00, в субботу с 09.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Выходные дни: вторник и воскресенье.

– Для удобства клиентов мы предусмотрели возможность получать некоторые почтовые услуги в дистанционном формате. Например, на сайте pochta.ru или в мобильном приложении можно оплатить коммунальные квитанции, налоги и штрафы, оформить подписку на издания, отправить открытку и т.д. <…> При получении посылки мы рекомендуем пользоваться простой электронной подписью, в этом случае не придется тратить время на заполнение бумажного извещения. При отправке посылки можно заранее на сайте «Почты России» или в нашем мобильном приложении заполнить бланк и оплатить отправку, тогда посылку можно передать оператору без очереди, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сейчас в почтовом отделении открыто несколько вакансий: начальник отделения, заместитель и оператор. При заинтересованности в работе можно позвонить по телефону: 8 (3852) 53-80-80, вн. 5142.

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Взято отсюда

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