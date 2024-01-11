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Почти 100 единиц техники проводят противогололедную обработку в Барнауле

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Из-за непогоды рабочие “Автодорстроя” вышли на круглосуточный режим работы

Почти 100 единиц техники проводят противогололедную обработку в Барнауле

Фото: barnaul.org

В Барнауле днем 11 января противогололедной обработкой дорог и тротуаров занимаются 98 единиц техники и 119 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

“Особое внимание уделяется обработке заездных карманов остановок и подходам к пешеходным переходам”, – отметили в пресс-службе.

В связи с непогодой сотрудники “Автодорстроя” вышли на круглосуточный режим работы. Так, прошедшей ночью с гололедицей на улицах города боролись 136 спецмашин.

горняк

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