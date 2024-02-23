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Почти 14 тысяч человек потерял Алтайский край в 2023 году

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Почти 14 тысяч человек потерял Алтайский край в 2023 году

Согласно информации Алтайкрайстата о естественном движении населения, смертность в крае сократилась, но упала и рождаемость

За 2023 год Алтайский край потерял почти 14 тыс. человек, сообщает “Толк” со ссылкой на информацию Алтайкрайстата о естественном движении населения.

Так, естественная убыль за 12 месяцев 2023 года составила 13,7 тыс. человек (в 2022 году – 16,3 тыс.): в регионе родилось 16,6 тыс. человек, умерло 30,3 тыс.

В 2023 году вступили в брак 13,9 тыс. пар, развелись 10,8 тыс. Если сравнить с 2022 годом, число разводов в прошлом году незначительно выросло, а число браков сократилось почти на две тысячи.

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Взято отсюда

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