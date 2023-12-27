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Почти 14,5 тысяч рублей в среднем готовы потратить россияне на подарки близким

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Почти 14,5 тысяч рублей в среднем готовы потратить россияне на подарки близким

Средний бюджет, заложенный на подарки в этом году, увеличился на две тысячи рублей

Средний бюджет россиян, заложенный на подарки в этом году, увеличился на 2 тыс. руб. и составил 14,5 тыс. руб., сообщают «Вести Алтай» со ссылкой на результаты опроса пяти тысяч респондентов.

Как отмечают специалисты, сумма, выделенная на подарки, не должна превышать 30% от зарплаты. Причем начинать откладывать на подарки или закупать их лучше еще осенью. Сначала можно приобрести то, что напрямую к Новому году не относится, а затем докупить сезонный ассортимент – он обычно появляется на витринах в ноябре.

Ну а если времени на то, чтобы выбрать подарки, не хватает, лучше отдать предпочтение знакомым товарам, которые производитель оформил в подарочную упаковку.

Кроме того, после 31 декабря новогодние наборы в подарочных упаковках и сладости немного подешевеют. Поэтому, если встреча с друзьями планируется в праздничные выходные, можно приобрести подарок, когда утихнет предновогодня суета.

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Взято отсюда

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