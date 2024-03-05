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Почти 19 млн рублей направят на закупку новых книг в библиотеки Алтайского края

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Почти 19 млн рублей направят на закупку новых книг в библиотеки Алтайского края

Издания получат 68 муниципальных образований.

Источник фото: Катунь 24

На закупку новой литературы для библиотек Алтайского края из федерального и краевого бюджетов выделят 13,5 млн рублей. Еще порядка 5 млн на эти цели направят муниципальные образования, сообщает Минкультуры региона .

В этом году новые книги, изданные в 2022-2024 гг. российскими издательствами, получат 68 муниципальных образований края.

В числе новинок художественная литература для детей и взрослых (классические и современные произведения), литература по различным отраслям знаний, в том числе научно-популярная, а также справочные издания.

Кроме того, за счет краевых средств продолжится предоставление книг читателям из базы данных «ЛитРес: Мобильная библиотека».

Взято отсюда.

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