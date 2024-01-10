Почти 2 миллиарда рублей направят на покупку лекарств для льготников Алтайского края

На покупку лекарств для алтайских льготников из краевого и федерального бюджетов выделят порядка 2 миллиарда рублей. Это почти на 400 миллионов рублей больше, чем в 2023 году.

Отметим, что примерно 20% годового запаса медикаментов в край уже поступило. Обычно их заготавливают в канун длинных новогодних праздников. Это делается для того, чтобы у пациентов всегда была возможность получить лечение. В особенности касается больных сахарным диабетом, ОРВИ, людей с сердечно-сосудистой патологией.

Напомним, что льготные категории граждан могут получить лекарства в государственной аптечной сети «Аптеки Алтая». В тех населённых пунктах, где её нет, лекарства выдают в муниципальных аптеках и ФАПах.

Еще читают

Взято отсюда.

алтай новости сегодня , банкфакс новости алтайского края и республики алтай ,