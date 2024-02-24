В управлении юстиции Алтайского края раскрыли суммы штрафов по административным делам за 2023 год

Почти 2 млн рублей штрафов заплатили жители Алтайского края за нарушение тишины в 2023 году, сообщает “Толк” со ссылкой на данные управления юстиции края.

Комиссии по административным делам рассмотрели 3,3 тыс. дел о нарушении тишины и покоя граждан. Сумма штрафов по ним составила 1,7 млн рублей.

Также административные комиссии рассмотрели дела о нарушениях в области благоустройства, нарушениях правил охраны жизни людей на воде, о неуплате курортного сбора и по другим составам.

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Взято отсюда