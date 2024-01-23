Почти 200 детей эвакуировали из-за пожара рядом с частной школой в центре Москвы

На место прибыли спасатели, которые развернули лестницу и приступили к тушению огня

Фото иллюстративное / Источник: unsplash.com

В Москве в Милютинском переулке произошел пожар в трехэтажном здании, примыкающем к частной школе. Как сообщает телеканал “360”, из-за происшествия пришлось распустить по домам около 200 детей.

По словам собеседника телеканала, из окон второго и третьего этажей, а также чердака валит черный дым. На место прибыли спасатели, которые развернули лестницу и приступили к тушению огня.

Здание, в котором произошло возгорание, принадлежит Римско-католической церкви апостолов Петра и Павла. По словам представителя управляющей компании, его не эксплуатируют. Из-за пожара на близлежащих улицах перекрыли движение.

О пострадавших при пожаре не сообщалось. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

новости горняк



Источник