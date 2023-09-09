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Почти 200 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за неделю

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Почти 200 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за неделю

ГОРНЯК2201 mins

В регионе наблюдается высокая активность этих членистоногих

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасываний клещей пострадали 198 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 7812 укушенных, в том числе 2077 детей. В Барнауле зарегистрировали 2759 пострадавших, из них 426 – дети.

“С третьей декады августа, как и в предыдущие годы, активизировались клещи рода Dermacentor, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа”, – подчеркнули в ведомстве.

Также добавили, что высокая активность клещей ожидается до конца сентября, однако одиночные активные особи могут попадаться и в октябре при условии теплой и сухой погоды.

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