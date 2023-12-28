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Почти 22 тысячи человек уехали из Алтайского края за девять месяцев

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Почти 22 тысячи человек уехали из Алтайского края за девять месяцев

Вокзал Фото: Анна Меньшикова

Миграционная убыль населения края составила около тысячи человек, что ниже аналогичного периода 2022 года в несколько раз

Почти 22 тысячи человек покинули Алтайский край за январь – октябрь 2023 года, сообщается в статистике Алтайкрайстата.

За десять месяцев в регион приехали около 21 тысячи человек, а покинули 21,8 тысячи человек. Таким образом миграционная убыль населения составила 952. За тот же период прошлого года этот показатель был 6755 человек.

“Число выбывших из края уменьшилось на 7494 человека (или на 25,5%) за счет снижения числа выбывших в другие регионы России на 1234 человека (или на 6,4%) и эмигрантов в государства-участники СНГ и страны дальнего зарубежья – на 6260 человек (или в 2,7 раза)”, – сообщили в крайстате.

Кроме того, за январь – октябрь 2023 года число мигрантов, переселившихся в пределах Алтайского края, снизилось на 623 человека, или на 2% по сравнению с прошлым годом.

Ранее в Бийске резкое снижение численности населения объяснили методикой подсчета.

Взято отсюда

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